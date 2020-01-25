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25.01.2020 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курске ветерану войны отказали в медпомощи

Текст: Антон Валагин (Курск)

Курские следователи начали проверку больницы, врачи которой отказали в медицинской помощи 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны.

Клавдию Гусельникову привезли в лечебницу родные - у пенсионерки произошел разрыв кисты. Ветерана положили пациентку в больничном коридоре и сутки продержали без лечения.

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- Нам отказали в лечении, поскольку у меня нет на руках результатов УЗИ с подтверждением, что это киста, и я не знаю ее характера. Они подозревают пиелонефрит и операцию делать не хотят. В любом случае, есть излитие жидкости в брюшную полость, и, если это гнойная киста, то разовьется сепсис, после которого человека уже не спасти, - рассказала "Курским известиям" внучка ветерана Зоя Ясенская.

Клавдию Васильевна Гусельникова родилась в 1925 году. В 41-м ушла добровольцем на фронт, выучилась на зенитчицу и стала командиром расчета ПВО на Дальнем Востоке. Ее статус участника войны подтвердили в комитете социальной защиты Курска.

- В ходе проверки будут установлены фактические обстоятельства и дана оценка действиям администрации больницы, - рассказал представитель регионального управления СК Олег Новиков.

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