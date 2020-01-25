В Москве госпитализирована группа туристов из КНР

Группа китайских туристов госпитализирована в одну из московских больниц, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

По предварительным данным, семерых граждан КНР направили в стационар из гостиницы в Войковском районе из-за высокой температуры. Первые данные осмотра говорят о том, что их самочувствие ухудшилось из-за ОРВИ. Однако диагноз еще продолжают уточнять.

Агентство уточняет, что заболевшие прибыли из Китая в Москву несколько дней назад в составе туристической группы из 20 человек.