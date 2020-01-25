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25.01.2020 23:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве госпитализирована группа туристов из КНР

Текст: Сергей Бабкин

Группа китайских туристов госпитализирована в одну из московских больниц, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Фото: Reuters/Axel Schmidt
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По предварительным данным, семерых граждан КНР направили в стационар из гостиницы в Войковском районе из-за высокой температуры. Первые данные осмотра говорят о том, что их самочувствие ухудшилось из-за ОРВИ. Однако диагноз еще продолжают уточнять.

Агентство уточняет, что заболевшие прибыли из Китая в Москву несколько дней назад в составе туристической группы из 20 человек.

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