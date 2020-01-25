В Москве ожидается усиление ветра, мокрый снег и гололедица

По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13 до 21 часа 25 января в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 14-19 метров в секунду, дождь, мокрый снег. На дорогах гололедица. Об этом сообщается на сайте МЧС России по городу Москва.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями ведомство рекомендует: по возможности, не выходить на улицу. Обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Автомобилистам советуют парковать машины вдали от деревьев. Водителям рекомендуется ездить на минимальной скорости, с увеличенной дистанцией до впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.