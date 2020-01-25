В Воронеже четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли, двое оказались в больнице после столкновения трех легковых автомобилей в Воронеже.

Авария произошла в 23.40 пятницы на Московском проспекте. По предварительным данным, 32-летний водитель Hyundai не справился с управлением, его автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan и Ford Kuga.

Удар был такой силы, что искореженные машины раскидало по проезжей части, а для извлечения пострадавших спасателям понадобился гидравлический инструмент.

- Погибли четыре человека: водитель Hyundai, двое его пассажиров: мужчина и женщина на вид 30-35 лет, - и 65-летний водитель Renault. Еще один пассажир Hyundai, 31-летний мужчина, и водитель Ford доставлены в больницу с различными травмами, - рассказали в ГУ МВД по региону.