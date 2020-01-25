В Саранске встретили 90-летие Мордовской автономии

В Саранске прошло торжественное заседание по случаю 90-летию Мордовской автономии. Свои поздравления к юбилею республики направили полпред президента в ПФО Игорь Комаров, председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, а также главы субъектов РФ.

Напомним, что постановление ВЦИК об образовании Мордовской автономной области было принято 10 января 1930 года.

Оценивая путь, пройденный республикой за эти годы, глава РМ Владимир Волков подчеркнул, что судьба мордовского народа веками была неразрывно связана с судьбой Российского государства. Среди тех, кто оставил яркий след в истории края - непобедимый адмирал Федор Ушаков, великий скульптор Степан Эрьзя, выдающийся художник Федот Сычков, просветитель Макар Евсевьев, всемирно известный врач-офтальмолог Владимир Филатов, историк Василий Ключевский, поэт Александр Полежаев, революционный демократ Николай Огарев, легендарная певица Лидия Русланова, крупнейший философ и литературовед XX века Михаил Бахтин, татарский поэт Хади Такташ.

- Сегодня Мордовия - один из динамично развивающихся регионов страны. Наша экономика, промышленность, сельское хозяйство показывают стабильный, уверенный рост, - констатировал Владимир Волков. - За последние пять лет валовый региональный продукт вырос на четверть, объемы промышленного производства в сопоставимых ценах увеличились почти в полтора раза. Реализовано более 100 крупных инвестпроектов, открыты новые заводы, создано около десяти тысяч новых рабочих мест. Почти треть промышленной продукции, производимой в республике, является инновационной: по этому показателю Мордовия - лидер в стране.

Так, в Саранске работает единственный в стране завод по производству оптического волокна. Сегодня он покрывает потребности более половины российского рынка. А мордовский технопарк два года подряд занимает второе место по эффективности в РФ. Саранские фармацевты первыми наладили выпуск современных отечественных антибиотиков полного цикла. За пять лет республика в 4,5 раза нарастила экспорт, продукция мордовских предприятий поставляется в 66 стран мира. Мордовия занимает первое место в России по производству молока и яиц в расчете на одного жителя, а также входит в число лидеров по производству мяса.

Дальнейшего развития и процветания пожелал жителям республики почетный гость юбилея - губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

- Мордовия для нас - не просто граничащая территория, но и добрый сосед, регион, связанным с нами одной судьбой. Во времена Российской империи часть будущей территории республики входила в Пензенскую губернию, - напомнил Белозерцев. - Сегодня нас объединяют многочисленные связи в культурной и экономической сферах. Мы учимся друг у друга, обмениваемся ценным опытом в сфере производства, образования, культуры.

Приветственный адрес от имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова зачитал его заместитель Игорь Буренков. В послании отмечалось, что Мордовия активно реализует национальные проекты: "Строятся дороги, поликлиники и жилые дома, открываются новые школы и детские сады. Особое внимание в республике уделяется поддержке молодых родителей и многодетных семей, развитию талантливой молодежи. В регионе действует технопарк, где ребята воплощают свои мечты и делают первые шаги в научных открытиях. Ваше сельское хозяйство известно далеко за пределами республики. Люди знают, если сделано в Мордовии - это значит очень вкусно, качественно, а главное - с душой".

Поздравление к юбилею Мордовской автономии направила и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Она отметила, что Мордовия всегда была надежным оплотом Российского государства, гостеприимным домом для представителей разных национальностей и конфессий: "Уверена, что органы государственной власти Республики Мордовия будут и впредь делать все возможное для эффективной реализации потенциала республики, а ее жители - способствовать процветанию своей малой родины, решению ключевых общенациональных задач".