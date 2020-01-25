Самолет во Вьетнам вернулся в Толмачево из-за датчика неисправности

Летевший во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт Толмачево из-за сработавшего датчика неисправности.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей в связи с авиационным происшествием в новосибирском международном аэропорту Толмачево.

Как сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, самолет, на борту которого находились 168 пассажиров и семь членов экипажа, вылетел рейсом из Новосибирска во вьетнамский город Камрань в 23.00 местного времени (19:00 мск). В полете сработал датчик технической неисправности, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В 02:00 самолет благополучно совершил посадку в Толмачево. В 06:15 (2:15 мск) все пассажиры были отправлены в Камрань резервным бортом, который предоставила авиакомпания.