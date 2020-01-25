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25.01.2020 12:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Туристы назвали самые разочаровывающие мировые достопримечательности

Текст: Ольга Штраус

По оценкам международного туроператора Club Med, который составил рейтинг мировых достопримечательностей, оценивающий цену входных билетов и продукт, который за нее предлагается осмотреть. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на туроператора, самыми разочаровывающими объектами признаны два Диснейленда: в штате Флорида (США) и в Париже (Франция).

Фото: iStock
Названы регионы России, которыми интересуются иностранные туристы

Отзывы посетителей сводились к тому, что цена входных билетов - 110-140 долларов - ставит эти парки развлечений в число самых дорогостоящих объектов, тогда как содержание их в действительности достаточно скромно.

Разочаровывает туристов и башня Бурдж-Халифа в Дубае. Вход на смотровую площадку стоит около 107 долларов, но находится площадка на не самой высокой точке башни. В числе разочаровывающих объектов оказались также Ниагарский водопад в Канаде (цена билета - 46 долларов) и башня Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, вход на которую стоит почти 44 доллара.

Зато лучшей достопримечательностью мира по соотношению цена-качество туристы, опрошенные туроператором Club Med, назвали музей-заповедник Петергоф. Эта царская резиденция, находящаяся в одном из пригородов Санкт-Петербурга, пользуется заслуженной репутацией одного из красивейших парковых ансамблей мира. При этом входной билет туда стоит меньше 10 долларов (600 рублей), а посмотреть за эти деньги можно большой красивый парк с дворцами и роскошными фонтанами.

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