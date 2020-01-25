"Зенит" пропустил шесть голов от "Зальцбурга" в контрольном матче

"Зенит" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре уступил "Зальцбургу" - 3:6. Александр Кокорин снова вывел команду на поле в качестве капитана.

Вместо двух таймов по 90 минут команды договорились провести три по 40.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, Кокорин действительно продолжит карьеру в "Сочи", а его участие в контрольных матчах должно помочь нападающему набрать форму. В итоге стартовый состав питерцев был заменен почти полностью на 61-й минуте.

Что касается матча, то он для "Зенита" сложился не слишком удачно. Первый из трех таймов "Зенит" проиграл - 0:3. После перерыва питерцам удалось немного сократить отставание в счете, но все равно перед заключительной 40-минуткой счет был не в и пользу - 3:5. В составе "Зенита" мячи забили Осорио, Шатов и Роберт Мак.

В заключительном тайме "Зальцбург" установил окончательный счет - 3:6.