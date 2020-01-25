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25.01.2020 18:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани обсудили поправки в Конституцию

Текст: Юрий Гень
Фото: Владимир Аносов
На Кубани во время обсуждения поправок в Конституцию России казаки внесли предложение об изменениях в статью 132 Основного закона страны, разрешив муниципалитетам заниматься охраной общественного порядка и создавать собственную казачью милицию. Об этом заявил атаман Всероссийского казачьего общества и член рабочей группы по изменениям Конституции Николай Долуда.

Обсуждения поправок в Конституцию прошли в столице Кубани в Концертном зале Кубанского казачьего хора и в них приняли участие чуть более 500 атаманов районных обществ Кубанского казачьего войска, крупнейшего в стране.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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- На мой взгляд, имеет смысл разрешить муниципальным образованиям формировать казачью милицию из местных жителей и дать ей право заниматься охраной общественного порядка на улицах, - прокомментировал ситуацию Николай Долуда, выступая во время обсуждений. - Подчеркну - только общественного порядка. Это позволит освободить некоторые силы МВД от рутинной работы, полиция сможет сосредоточиться на расследовании преступлений, бросить туда все свои ресурсы.

Николай Долуда, атаман Всероссийского казачьего общества, подчеркнул, что создание казачьей милиции из местных жителей, которые хорошо знают ситуацию в каждом дворе своего района, позволит эффективно обеспечивать безопасность на улицах. На Кубани такая практика уже себя зарекомендовала: казаки несут патрульную службу в городах края, усиливая наряды полиции. За последние пару лет такие совместные патрули помогли в раскрытии нескольких тысяч преступлений.

Николай Долуда предложил всем, кто собрался в зале, высказать мнение по поправкам в Конституцию. Казаки единогласно проголосовали за внесение изменений в главный документ страны, по традиции крикнув "Любо!".

Фото: AP
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Все выступавшие поддерживали мысль о необходимости поправок в Конституцию, в том числе в 79-ю статью - где будет говориться о приоритете российских законов над международными.

Николай Долуда также рекомендовал атаманам Кубанского казачьего войска в ближайшие дни направить ему предложения об изменениях в Конституцию, если такие появятся у служивых. Он пообещал, что все инициативы будут рассмотрены рабочей группой.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Изменения в Конституцию РФ РГ-Фото

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