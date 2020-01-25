На Кубани обсудили поправки в Конституцию

Обсуждения поправок в Конституцию прошли в столице Кубани в Концертном зале Кубанского казачьего хора и в них приняли участие чуть более 500 атаманов районных обществ Кубанского казачьего войска, крупнейшего в стране.

- На мой взгляд, имеет смысл разрешить муниципальным образованиям формировать казачью милицию из местных жителей и дать ей право заниматься охраной общественного порядка на улицах, - прокомментировал ситуацию Николай Долуда, выступая во время обсуждений. - Подчеркну - только общественного порядка. Это позволит освободить некоторые силы МВД от рутинной работы, полиция сможет сосредоточиться на расследовании преступлений, бросить туда все свои ресурсы.

Николай Долуда, атаман Всероссийского казачьего общества, подчеркнул, что создание казачьей милиции из местных жителей, которые хорошо знают ситуацию в каждом дворе своего района, позволит эффективно обеспечивать безопасность на улицах. На Кубани такая практика уже себя зарекомендовала: казаки несут патрульную службу в городах края, усиливая наряды полиции. За последние пару лет такие совместные патрули помогли в раскрытии нескольких тысяч преступлений.

Николай Долуда предложил всем, кто собрался в зале, высказать мнение по поправкам в Конституцию. Казаки единогласно проголосовали за внесение изменений в главный документ страны, по традиции крикнув "Любо!".

Все выступавшие поддерживали мысль о необходимости поправок в Конституцию, в том числе в 79-ю статью - где будет говориться о приоритете российских законов над международными.

Николай Долуда также рекомендовал атаманам Кубанского казачьего войска в ближайшие дни направить ему предложения об изменениях в Конституцию, если такие появятся у служивых. Он пообещал, что все инициативы будут рассмотрены рабочей группой.