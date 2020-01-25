Симферопольцы потребовали вернуть городу зеленую набережную Салгира

Проект планировки территории набережных реки Салгир и Малый Салгир оставил за границами множество островков зеленых насаждений, примыкающих к руслу главных водных артерий крымской столицы. Фактически это создает возможность для их дальнейшей застройки, как это уже произошло на многих, еще недавно свободных участках набережной.

На состоявшихся публичных слушаниях общественники Симферополя потребовали доработать проект, но будут ли учтены их замечания, они, похоже, так и не узнают.

"Проект планировки и проект межевания территории на линейный объект "Набережная реки Салгир, Малый Салгир в городе Симферополе Республики Крым" по заказу муниципальных властей выполнило ООО "ТВС-Крым". За длинной казенной формулировкой скрывается охранная зона зеленых насаждений набережных двух Салгиров. Согласно проекту, в самых узких местах ширина озелененного участка набережной колеблется в пределах одного - полутора метров. Предельно узкая полоса озеленения, включенного в границы набережной, стала основной претензией общественности к проекту.

- Проект выполнен поверхностно, халатно и с вредом для города. Умышленно или непреднамеренно - это другой вопрос, - считает архитектор, председатель симферопольской городской организации Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев. - Он лишает возможности развития основную зеленую артерию города. Утверждение этой документации может повлиять на тотальную застройку всех прилегающих к набережной территорий. Проект нужно отменять и полностью переделывать.

На основном протяжении рек, а это 16,5 километров (10 километров Салгир и 6,5 километра Малый Салгир) в черту набережной включены лишь узкие полоски шириной около двух метров, примыкающие к пешеходной части. Хотя, есть и участки, где эта же зеленая зона имеет ширину 18 и более метров, но их крайне мало. Авторы проекта признались, что устанавливая границы набережной, они старались оставаться в пределах уже отреставрированной ее части, хотя такую задачу перед ними никто не ставил. Но за межой остались большие и не очень большие зеленые зоны, которые теперь под угрозой застройки. Как, например, на улице Гурзуфской, где еще шесть лет назад была свободная от строений территория, а теперь там нарезаны участки под строительство.

- Необходимо включить в проект оставшуюся свободную часть Гурзуфской, большой зеленый участок между зданием автовокзала на Киевской и набережной, - говорит архитектор Максим Пивоварчик. - Меньшие по площади, но не менее значимые для горожан участки выпали из проекта у жилого комплекса "Альфа", и далее вниз по течению множество таких островков.

По словам самих разработчиков проекта, подобных "выпадающих" зеленых зон, не вошедших в границы набережной на всем протяжении двух рек может быть до 50. При доработке проекта они обещают учесть пожелания общественности.

- Зеленые зоны мы межевали по границам зон, где уже проведен капитальный ремонт, но это не означает, что вся остальная прилегающая к рекам земля будет застроена, - сообщил представитель проектной организации Дмитрий Гебель. - Я с самого начала был сторонником расширения зеленой зоны набережной. Теперь, когда есть замечания общественности к проекту, у меня будут дополнительные аргументы для корректировки проекта в пользу озеленения.

Фактически вычеркнутые зеленые насаждения - не единственный изъян проекта. Он, например, совершенно не предусматривает обустройство велодорожек, хотя горсовет Симферополя запланировал их в стратегии социально-экономического развития города до 2030 года именно вдоль набережной.

- Завтра у города появятся деньги на обустройство этих велодорожек, но земли под них уже не будет, потому что ее не предусмотрели в проекте межевания территории, - говорит общественник Таврид Музафаров. - У набережной должен быть буфер земли для таких целей, чтобы потом не пришлось отказываться от своих же проектов.

Кроме того, набережная в нескольких местах просто прерывается, а потом снова продолжается в городской черте. Это связано с тем, что Салгир в своем течении проходит через территорию предприятия "Крыммебель", где река недоступна для горожан. Далее набережная возобновляется на улице Ракетной. Набережная Малого Салгира разрывается частной территорией между улицами Репина и Садовая (бывший детский садик "Тополек", чье здание и земля приватизированы).

- Авторы проекта могли бы инициировать наложение сервитута на такие участки или даже их изъятие в муниципальную собственность, - считает Таврид Музафаров. - Это нормальная ситуация. Общественные интересы должны быть выше частных.

Несмотря на возражения симферопольцев, общественные слушания по проекту межевания территории набережной двух Салгиров признаны состоявшимися. И хотя разработчики обещают учесть часть пожеланий горожан, какие именно корректировки претерпит проект, общественники, скорее всего, так и не узнают. Повторные общественные слушания по этому вопросу муниципальные власти проводить не намерены.