Симферопольцы потребовали вернуть городу зеленую набережную Салгира

На состоявшихся публичных слушаниях общественники Симферополя потребовали доработать проект, но будут ли учтены их замечания, они, похоже, так и не узнают.
"Проект планировки и проект межевания территории на линейный объект "Набережная реки Салгир, Малый Салгир в городе Симферополе Республики Крым" по заказу муниципальных властей выполнило ООО "ТВС-Крым". За длинной казенной формулировкой скрывается охранная зона зеленых насаждений набережных двух Салгиров. Согласно проекту, в самых узких местах ширина озелененного участка набережной колеблется в пределах одного - полутора метров. Предельно узкая полоса озеленения, включенного в границы набережной, стала основной претензией общественности к проекту.
- Проект выполнен поверхностно, халатно и с вредом для города. Умышленно или непреднамеренно - это другой вопрос, - считает архитектор, председатель симферопольской городской организации Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев. - Он лишает возможности развития основную зеленую артерию города. Утверждение этой документации может повлиять на тотальную застройку всех прилегающих к набережной территорий. Проект нужно отменять и полностью переделывать.
На основном протяжении рек, а это 16,5 километров (10 километров Салгир и 6,5 километра Малый Салгир) в черту набережной включены лишь узкие полоски шириной около двух метров, примыкающие к пешеходной части. Хотя, есть и участки, где эта же зеленая зона имеет ширину 18 и более метров, но их крайне мало. Авторы проекта признались, что устанавливая границы набережной, они старались оставаться в пределах уже отреставрированной ее части, хотя такую задачу перед ними никто не ставил. Но за межой остались большие и не очень большие зеленые зоны, которые теперь под угрозой застройки. Как, например, на улице Гурзуфской, где еще шесть лет назад была свободная от строений территория, а теперь там нарезаны участки под строительство.
- Необходимо включить в проект оставшуюся свободную часть Гурзуфской, большой зеленый участок между зданием автовокзала на Киевской и набережной, - говорит архитектор Максим Пивоварчик. - Меньшие по площади, но не менее значимые для горожан участки выпали из проекта у жилого комплекса "Альфа", и далее вниз по течению множество таких островков.
По словам самих разработчиков проекта, подобных "выпадающих" зеленых зон, не вошедших в границы набережной на всем протяжении двух рек может быть до 50. При доработке проекта они обещают учесть пожелания общественности.
- Зеленые зоны мы межевали по границам зон, где уже проведен капитальный ремонт, но это не означает, что вся остальная прилегающая к рекам земля будет застроена, - сообщил представитель проектной организации Дмитрий Гебель. - Я с самого начала был сторонником расширения зеленой зоны набережной. Теперь, когда есть замечания общественности к проекту, у меня будут дополнительные аргументы для корректировки проекта в пользу озеленения.
Фактически вычеркнутые зеленые насаждения - не единственный изъян проекта. Он, например, совершенно не предусматривает обустройство велодорожек, хотя горсовет Симферополя запланировал их в стратегии социально-экономического развития города до 2030 года именно вдоль набережной.
- Завтра у города появятся деньги на обустройство этих велодорожек, но земли под них уже не будет, потому что ее не предусмотрели в проекте межевания территории, - говорит общественник Таврид Музафаров. - У набережной должен быть буфер земли для таких целей, чтобы потом не пришлось отказываться от своих же проектов.
Кроме того, набережная в нескольких местах просто прерывается, а потом снова продолжается в городской черте. Это связано с тем, что Салгир в своем течении проходит через территорию предприятия "Крыммебель", где река недоступна для горожан. Далее набережная возобновляется на улице Ракетной. Набережная Малого Салгира разрывается частной территорией между улицами Репина и Садовая (бывший детский садик "Тополек", чье здание и земля приватизированы).
- Авторы проекта могли бы инициировать наложение сервитута на такие участки или даже их изъятие в муниципальную собственность, - считает Таврид Музафаров. - Это нормальная ситуация. Общественные интересы должны быть выше частных.
Несмотря на возражения симферопольцев, общественные слушания по проекту межевания территории набережной двух Салгиров признаны состоявшимися. И хотя разработчики обещают учесть часть пожеланий горожан, какие именно корректировки претерпит проект, общественники, скорее всего, так и не узнают. Повторные общественные слушания по этому вопросу муниципальные власти проводить не намерены.