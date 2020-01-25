В Адыгее общественники обсудили поправки в Конституцию России

Как рассказал "РГ" участник обсуждений, член рабочей группы по изменениям Конституции, президент Международной черкесской организации Хаути Сохроков, "главная цель встречи - выяснить, как относятся люди на местах к поправкам, что нравится или наоборот, не удовлетворяет".

- Сейчас важно выслушать откровенные мнения, а не просто довести информацию до населения. Кроме того, на первом заседании с президентом было четко сказано, что рабочая группа в ходе таких мероприятий может внести на рассмотрение и другие вопросы, волнующие общественность. Накануне прошло первое обсуждение в Краснодаре, а в ближайшие дни свое слово скажут в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарских республиках, - отметил он.

На встрече собравшиеся выясняли ключевые поправки о вхождении органов местного самоуправления и государственной власти в единую систему публичной власти - как все это претворится на практике на фоне 131-ФЗ? Отметили и новые требования к кандидатам на должности губернатора или судьи.

- Должен ли запрет на двойное гражданство распространяться и на членов семьи высокопоставленных лиц? Иначе человек, по сути, находится в длительной командировке в России и после сложения полномочий может запросто уехать к родным за границу, - задается вопросом председатель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов РА Аслан Куадже.

Также представители общественности озвучили свои предложения по наболевшим вопросам в регионе. Председатель регионального отделения "Российский детский фонд" Татьяна Гоголева высказалась за передачу классного руководства в школах педагогам-психологам, которые не ведут уроки по предметам, а поэтому смогут больше внимания уделять каждому ребенку.

- Проблема классного руководства в школах стоит особенно остро, - говорит она. - Сейчас за дополнительную нагрузку учителя получают одну тысячу рублей. В ближайшее время дотации планируют увеличить, но это ничего кардинальным образом не изменит - у педагогов все равно очень мало времени для занятий с детьми. Поэтому мое предложение - передать классное руководство невостребованным пока в полной мере педагогам-психологам. Они будут вести ребят от первого до выпускного класса.

Собравшиеся сошлись во мнении, что все предложения в Конституцию давно назрели, просто важно, чтобы каждая запятая стояла на своем месте. В ближайшее время они подготовят свои замечания и предложения для рабочей группы.