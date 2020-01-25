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25.01.2020 16:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Краснодаре умерла 93-летняя актриса Идея Макаревич

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре скончалась советская и российская актриса театра, народная артистка РСФСР и Почетный гражданин Краснодара Идея Макаревич. Ей было 93 три года.

О смерти, пожалуй, самой известной театральной артистки Кубани сообщили в субботу в Краснодарском академическом театре имени М. Горького.

- Это тяжелая невосполнимая утрата и для нашего театра, и для всей театральной Кубани - для каждого, кому хоть однажды посчастливилось увидеть великолепную Идею Григорьевну на сцене, - заявили в театре, где Макаревич проработала с 1962 года.

Свои соболезнования родным и близким актрисы выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Идея Григорьевна была легендарной актрисой. Ее жизнь - пример профессионализма, служения любимому делу. Она была яркой звездой не только сцены Кубани, но и всей страны, человеком редкого обаяния, - говорится в телеграмме губернатора, направленной родственникам актрисы.

Глава краевой столицы Евгений Первышов отметил, что Идея Григорьевна "оставила ярчайший след в истории Краснодара и на краснодарской сцене".

- Она совершенно по праву признана национальным достоянием России. Самые искренние соболезнования родным и близким Идеи Макаревич. Это тяжелая утрата для поклонников ее таланта и всего города, - сказал Первышов.

Отмечается, что Макаревич будет похоронена на Аллее почетных захоронений Славянского кладбища Краснодара. День и время, когда можно будет проститься с актрисой, станет известно позже.

Справка "РГ"

Идея Григорьевна Макаревич родилась 30 марта 1927 года во Владивостоке в семье артистов. В 1947 году она окончила Театральную студию при драматическом театре Владивостока. После чего до 1962 годах выступала Приморском драматическом театре им. Горького.

С 1962 года она переехала на Кубань, где посвятила свою творческую карьеру Краснодарскому театру драмы им. Горького. За годы работы Идея Григорьевна сыграла около 200 ролей.

В 1995 году состоялся всероссийский бенефис артистки на сцене театра имени Е.Б. Вахтангова в Москве. Идея Макаревич - лауреат Всероссийского театрального фестиваля "Актерские звезды России", кавалер Ордена Дружбы.

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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