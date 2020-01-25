В Крыму начался свадебный бум из-за Татьяниного дня и "четырех двоек"

Татьянин день и 20 февраля станут днями массовых свадеб на полуострове. Об этом сообщила заместитель министра юстиции республики Наталья Пельо. По ее данным, в Татьянин день - 25 января на полуострове вступят в брак свыше 80 молодых пар. Это вдвое больше, чем в этот же день год назад.

- В прошлом году в этот день было 40 пар новобрачных, - уточнила Пельо.

В этом году Татьянин день выпадает на субботу, когда традиционно браков заключается больше, чем в будни. А народные поверья сулят молодоженам крепкую и счастливую семейную жизнь.

Еще больше желающих заключить семейные узы подали заявления в органы ЗАГСа на "день четырех двоек" - 20.02.2020 года.

- В этот день в Крыму подано 128 заявлений, - сообщила заместитель министра. - Для зимнего четверга это очень высокая цифра.

Судя по всему, такой бум в этот день объясняется именно магией круглых и парных цифр. Однако сотрудники ЗАГСов советуют молодоженам не слишком увлекаться нумерологией, и помнить, что не цифры календаря являются залогом счастливой семейной жизни.

Согласно данным статистики, январь и май являются наименее привлекательными для заключения браков месяцами. При этом сотрудники органов юстиции отмечают устойчивую тенденцию взросления вступающих в брак пар. Если раньше в Татьянин день женились и выходили замуж в основном студенческие пары, то сегодня женихи, как правило, старше 35 лет, а невестам за 30.