В Ростове обсудили поправки к Конституции

В диалоге приняли участие представители Общероссийского народного фронта, волонтеры и делегаты поисковых отрядов региона. Всего участниками двухдневного диалога стали несколько сот человек.

- Само создание рабочей группы по обсуждению поправок в главный закон страны - это принципиальная позиция нашего президента. По действующему закону он мог бы внести эти поправки напрямую в Госдуму, минуя общественное обсуждение, но глава государства не боится дискуссий и ждет от нас, что мы разберемся в этих поправках, - сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

Она отметила, что техническое сопровождение деятельности рабочей группы осуществляет Общественная палата России и все конструктивные предложения можно передавать на ее адрес или через любого члена рабочей группы.

В первую очередь жителей Ростова-на-Дону интересовали вопросы поправки, касающиеся индексации пенсии и прожиточного минимума. Участников дискуссии интересовали механизмы их реализации.

Кроме социальных вопросов особенное внимание в Ростове уделялось обсуждению приоритета национального законодательства над международным.

- Это не значит, конечно, что Россия выйдет из международных договоров. Однако внося соответствующий пункт, мы закрываем лазейку для тех, кто стремится влиять на действия нашей страны, ссылаясь на якобы нарушенный дух какой-нибудь конвенции. От этого страдает не только Россия. Многие европейские страны часто выполняют решения Евросоюза, вопреки собственным национальным интересам, поэтому такое изменение необходимо, - заявила Елена Цунаева.

При этом, как отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, все гарантированные Конституцией права и свободы жителя России будут защищены.

Председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин отметил, что поправки в Конституцию позволят остановить переписывание истории и сохранить подлинную правду о вкладе России в разгроме нацисткой Германии.

- На всех молодежных мероприятиях мы обязательно организуем площадку для демонстрации результатов деятельности поисковых отрядов. Юноши и девушки там могут узнать всю правду о Великой Отечественной войне, - сказал он.

В ходе дискуссии также прозвучало предложение распространить запрет на двойное гражданство не только на высокопоставленных чиновников в России, но и на их супругов.

Как отметила Цунаева, все поступившие предложения будут обобщаться. Наиболее ценные из них могут быть учтены при рассмотрении Госдумой поправок в Конституцию РФ во втором чтении, остальные предложения будут использованы при совершенствовании российского законодательства в целом.