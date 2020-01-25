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25.01.2020 13:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туапсе полицейского заподозрили в покрывательстве фиктивных ДТП

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В Туапсе сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки. В обмен страж правопорядка прикрывал организатора фиктивных ДТП, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в январе 2016 года сотрудник полиции уличил одного из местных жителей в том, что тот организовывает подставные ДТП. Подозреваемый предложил мужчине за взятку оформлять протоколы в пользу инициатора фиктивных аварий.

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- В последующем с мая 2016 по январь 2017 года сотрудники полиции неоднократно выезжали на подставные ДТП и, зная об их имитации, составляли административные материалы, внося недостоверные сведения о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях, - сообщили в следственному управлении СКР по краю.

В результате подозреваемый получил около 60 тысяч рублей. По факту случившегося на него возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").

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