В Туапсе полицейского заподозрили в покрывательстве фиктивных ДТП

В Туапсе сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки. В обмен страж правопорядка прикрывал организатора фиктивных ДТП, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в январе 2016 года сотрудник полиции уличил одного из местных жителей в том, что тот организовывает подставные ДТП. Подозреваемый предложил мужчине за взятку оформлять протоколы в пользу инициатора фиктивных аварий.

- В последующем с мая 2016 по январь 2017 года сотрудники полиции неоднократно выезжали на подставные ДТП и, зная об их имитации, составляли административные материалы, внося недостоверные сведения о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях, - сообщили в следственному управлении СКР по краю.

В результате подозреваемый получил около 60 тысяч рублей. По факту случившегося на него возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").