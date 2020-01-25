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25.01.2020 20:13
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ак Барс" благодаря победе в Екатеринбурге вышел в плей-офф КХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Татьяна Андреева

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" в Екатеринбурге принимал казанский "Ак Барс". Для хозяев эта встреча обернулась не только поражением, но и травмой основного голкипера Якуба Коваржа.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Гости открыли счет после точного броска Кристиана Хенкеля. "Автомобилист" стараниями Джеффа Плэтта сумел отыграться. Но затем пропустил еще две шайбы от Эмиля и Артема Галимовых. Найджел Доус до минимума сократил разницу в счете, но спасти матч было не суждено.

Благодаря этой победе, а также поражения пекинского "Куньлуня" от хельсинкского "Йокерита" со счетом 3:4 "Ак Барс" стал третьим после ЦСКА и СКА клубом, гарантировавшим себе место в плей-офф.

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