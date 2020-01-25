Оказавшаяся в инвалидном кресле девушка смогла стать учителем английского

Учительница из Звериноголовкого района Александра Недушенко ведет уроки иностранного языка в сельской школе в инвалидной коляске. Недавно она стала лауреатом регионального этапа окружной премии народным героям в номинации "Вопреки всему".

Вообще-то Саша никогда не думала, что станет педагогом. После школы поступила в Курганскую сельхозакадемию и, как отец, хотела работать на земле. После второго курса по студенческой программе готовилась ехать на уборку клубники в Америку. Она никогда раньше не была за границей. Хотелось увидеть, как там живут люди, ну и заработать немного, если удастся. Ради этого договорилась досрочно сдать сессию и в мыслях была уже далеко от дома. Не только планы, но и всю жизнь изменил один майский день 2010 года, когда Саша попала в ДТП. Потом были годы лечения, операций, надежд. Наконец, врачи развели руками: "Сделали все возможное…". На ноги они ее так и не смогли поставить.

Это сейчас Саша легко и спокойно рассказывает о трагедии. А тогда…

- Если б не родители, не знаю, как бы я выкарабкалась, - признается она.

После аварии в доме Недушенко первым делом убрали все пороги в комнатах, чтобы дочь могла передвигаться на инвалидной коляске. На крыльце появился пандус, а в комнате большие силовые тренажеры и гантели.

- Упавший духом гибнет раньше срока, - подбадривала себя девушка и каждое утро начинала с изнурительных тренировок.

Ректорат вуза пошел Саше навстречу и позволил получить высшее образование дистанционно. Но кому нужен инженер-технолог на инвалидной коляске? Александра поняла: нужно менять профессию. В ее родной деревне Зубаревке не было учителя иностранного языка, а у Саши неплохой английский. Она подала документы в институт развития образования и социальных технологий, ее профильной специальностью стала английская филология. Девушка устроилась учителем в Зубаревскую начальную школу. Первое время дети приходили к ней заниматься домой. Через два года школу закрыли: мало учеников! Саше предложили работу в девятилетке соседней деревни Жаворонки. Только беда - школа в 10 километрах от Зубаревки. Как добираться? Не на школьном же автобусе с детьми! Как всегда, на помощь пришли родители. Глава семейства фермер Юрий Викторович возит дочь в Жаворонки два раза в неделю - во вторник и четверг. Несет на руках от машины до класса, усаживает в коляску, а после уроков забирает домой.

Упавший духом гибнет раньше срока, - подбадривала себя Саша и каждое утро начинала с изнурительных тренировок

Саша призналась: поначалу переживала, как пойдет дело на новом месте. Видела, с каким интересом ее разглядывают ученики. Особенно трогательными оказались малыши. Им было ее так жалко, что у Александры наворачивались слезы, когда она ловила их сочувственные взгляды. Но сейчас все привыкли, никого не удивляет инвалидное кресло.

В школе для Саши отвели кабинет на первом этаже, все остальные классные комнаты находятся на втором. Молодого педагога взяла под опеку Римма Каменева. Она тоже преподает иностранный язык, только немецкий.

- У Александры Юрьевны было недостаточно практики, поэтому первый год я постоянно ходила к ней на уроки, подсказывала и помогала, - рассказывает Римма Михайловна. - Вместе мы составляли рабочую программу. Надо отдать ей должное, она очень целеустремленный человек, постоянно совершенствует свои знания.

- Без самообразования сейчас никак, - говорит Саша. - Современные дети очень начитанные, как учитель я должна быть впереди.

Действительно, упорства молодому педагогу не занимать. Саша вовлекла учеников в международный игровой конкурс по английскому языку British Bulldog, в котором они второй год подряд занимают призовые места. Чтобы дети легче усвоили урок, старается разбирать конкретную ситуацию из жизни. Так она учит ребят мыслить, анализировать и рассуждать. В ноябре у нее впервые прошел открытый урок для коллег из Звериноголовского района.

- Справилась на отлично! - довольна заведующая школой Гульнар Какимова.

Но одно беспокоит Александру. В Жавороновской школе осталось всего 27 учеников, и в свете последних тенденций учебное заведение тоже могут закрыть. Дай бог, чтобы этого не случилось, но на всякий случай Саша поставила себе новую цель: овладеть английским в совершенстве и выучить дополнительно еще один язык. Она нашла по интернету в Москве тьютора, профессионального переводчика с английского, общается с ним по скайпу. Как знать, может, и сбудется когда-нибудь ее студенческая мечта побывать в дальних странах. Но в ближайших планах - подготовить ребят к ЕГЭ по иностранному, который через два года станет обязательным. Сельские дети должны знать английский не хуже городских, считает учитель.