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25.01.2020 13:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Уральские семьи стали полуфиналистами конкурса "Лидеры России"

Текст: Анна Шиллер
Фото: Татьяна Андреева
В региональный полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России", который сейчас идет в Екатеринбурге, прошли 262 человека от УрФО.

Всего на третий сезон Всероссийского конкурса для руководителей, который реализует АНО "Россия - страна возможностей" по поручению президента страны, было подано на семь тысяч заявок больше, чем в прошлом году. Кроме участников из российских регионов, 18 человек представляют зарубежные страны: Беларусь, Казахстан, Украину, Израиль, Польшу.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Финал конкурса управленцев "Лидеры России" пройдет в Сочи

- Участники конкурса прежде всего думают, как развивать свою территорию. Более 21 тысячи заявок от 12,5 миллиона жителей Уральского округа - солидный показатель, и мы помогаем участникам найти применение их идеям в регионах. Конкурсанты по итогам прошлых лет получили высокие назначения на госслужбе и в бизнесе, - говорит Николай Цуканов, полномочный представитель президента РФ в УрФО.

Обрести новые знакомства и увидеть, как специалисты разных отраслей принимают управленческие решения, - именно за этим приходят участники.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, на Урале в конкурсе участвуют целые трудовые династии производственников, научных сотрудников. В нынешнем сезоне организаторы также ввели новые специализации "Здравоохранение", "Финансы и технологии", "Наука", где эксперты оценивали уже не управленческий опыт, а узкопрофессиональные знания.

- Мы реализуем проект по социальной реабилитации наркопотребителей с 2001 года при поддержке местного правительства, проводим беседы для подростков, ведь уровень потребления опасных веществ в этом возрасте не снижается. У нас самих четверо сыновей, один из которых приемный. И мы стремимся, чтобы дети налаживали отношения с родителями и успешно социализировались, - делятся супруги Артем и Наталия Пикаловы из Нового Уренгоя, вдвоем дошедшие до полуфинала.

Наталия в отличие от своего мужа участвует в конкурсе первый раз. Она входит в региональную общественную организацию "Ямал без наркотиков". За время своей работы ей удалось открыть в ЯНАО стационарное отделение реабилитации несовершеннолетних, страдающих наркозависимостью.

В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из ДФО

- Мы дети 90-х. Некоторых знакомых, с которыми я общался в юности, уже нет в живых. Я считаю, важно что-то отдавать окружающим: созидать, а не просто работать на себя. Сейчас я реализую проект помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - добавляет Пикалов.

В суперфинал, который состоится в конце марта в Сочи, выйдет 300 человек, а финал по трем профессиональным трекам завершится в Москве. К слову, организаторы отметили, что готовят для участников в узких направлениях реальные задачи из национальных проектов. Стать финалистами можно будет как в общем конкурсе управленцев, так и в выбранной специализации.

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