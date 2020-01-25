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25.01.2020 10:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Заключенного с Урала приняли в Российский союз писателей

Текст: Юлия Резникова

Поэта, отбывающего наказание тавдинской колонии, приняли в Российский союз писателей.

Фото: РИА Новости
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По информации начальника пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александра Левченко, Александр Федоров со дня своего отбывания наказания в ИК стал писать стихи и записывать их в тетрадь. Принимал участие в различных поэтических конкурсах, несколько раз номинировался на звание "Поэт года". В 2019 году его рекомендовали в Российский союз писателей.

Сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными собрали необходимые документы. И вскоре Александра Федорова приняли в Российский союз писателей, его членский билет № 9495.

Осужденный поэт поет в ВИА "Листопад", он активный участник проводимых в учреждении концертов и культурно-массовых мероприятии.

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