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25.01.2020 00:21
Рубрика: Спорт

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию в Граце

Текст: Анна Козина
Российская пара Александра Бойкова - Дмитрий Козловский выиграла золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце. На пьедестал поднялись еще два наших дуэта: Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Александра Бойкова - Дмитрий Козловский приехали на ЧЕ в статусе первой российской пары, выиграв у более опытных и титулованных Тарасовой - Морозова чемпионат страны. Ученики Артура Минчука и Тамары Москвиной захватили лидерство после короткой программы, в которой установили новый мировой рекорд (82,34 балла), и подтвердили свой статус в произвольной (152,24). В сумме за два проката Бойкова -Козловский набрали 234,58 балла.

- Мы счастливы. Это наш первый титул на чемпионате Европы, - сказали фигуристы после завоевания "золота". - Спасибо всем зрителям за энергию и поддержку, а нашей команде за совместную работу.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Двукратные чемпионы Европы и призеры чемпионатов мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов второй год подряд остались с "серебром" континентального первенства. Женя и Володя, которые сорвали поддержку в короткой программе, не смогли избежать ошибок и в произвольной. Партнерша сначала сделала двойной сальхов вместо тройного, а потом упала на тройном тулупе.

Возможно, проблемы пары связаны с тем, что Тарасова и Морозов приехали в Грац из Флориды, где тренируются у Марины Зуевой, без акклиматизационного сбора. Тем не менее экс-лидеры сборной смогли подняться на одну строчку и занять второе место (208,64).

Они подвинули на пьедестале Дарью Павлюченко - Дениса Ходыкина (206,53).

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2020

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