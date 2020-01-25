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25.01.2020 07:05
Рубрика: Общество

Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день

Текст: Рамиля Туктарова

Для самого главного вуза страны - МГУ имени М.В. Ломоносова - это еще и юбилей в этом году. Ровно 265 лет назад императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета.

С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".

У студентов сессия уже позади, и можно немного повеселиться. В МГУ принято в праздник угощать студентов медовухой, которая готовится по секретному рецепту ректора Виктора Садовничего.

Татьянин день в столице отметят на 80 площадках - в парках и на улицах города, а также в кинотеатрах и культурных центрах. По традиции многие катки в этот день будут  для студентов и Татьян бесплатны.

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