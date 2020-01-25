Российский болельщик подрался перед матчем Хачанова и Кирьоса

Болельщик в футболке сборной России по футболу стал участником драки, произошедшей на Открытом чемпионате Австралии по теннису перед матчем между Ником Кирьосом и Кареном Хачановым.

Матч между самым скандальным теннисистом АТР австралийцем Ником Кирьосом и россиянином Кареном Хачановым не успел начаться, как в соцсетях появилась новость о драке. Нет, теннисисты тут оказались не при чем. Отношения на трибунах выясняли болельщики. Причем один из "героев" инцидента был одет в футболку сборной России. Стычка получилась недолгой, однако участников инцидента вывели прочь.

Что касается самого матча, то после трех сыгранных сетов Кирьос ведет - 2:1.