Новости

В Сети опубликовано видео последствий землетрясения в Турции 13:58
Российский болельщик подрался перед матчем Хачанова и Кирьоса 13:56
В Туапсе полицейского заподозрили в покрывательстве фиктивных ДТП 13:36
Подозрение на коронавирус. Пять студентов госпитализированы в Иркутске 13:31
Комличенко прошел медосмотр в "Динамо" 13:29
Оштрафуют ли вас за неочищенную от снега машину 13:27
Создан лак, защищающий от кариеса и восстанавливающий эмаль 13:19
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции 13:18
СМИ: Северная Корея готовится провести крупный военный парад 12:52
Гретцки считает, что Овечкин может стать лучшим снайпером в истории НХЛ 12:38
Туристы назвали самые разочаровывающие мировые достопримечательности 12:35
Названы три основных симптома рака простаты 12:33
В Крыму начался свадебный бум из-за Татьяниного дня и "четырех двоек" 12:00
Самолет во Вьетнам вернулся в Толмачево из-за датчика неисправности 11:46
Крымский парк львов "Тайган" устранит нарушения и продолжит работу 11:39
В Москве ожидается усиление ветра, мокрый снег и гололедица 11:27
Момент массового ДТП в Москве попал на видео 11:15
В Иркутске с подозрением на коронавирус госпитализирован житель Китая 11:02
Tesla подвела Daimler под миллиардные штрафы 11:00
Заключенного с Урала приняли в Российский союз писателей 10:50
"Аэрофлот" предложил пассажирам сдавать билеты в Китай 10:42
В Концертном зале "Зарядье" прозвучит программа от Баха до XXI века 10:40
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП 10:37
Под Астраханью загорелся склад тары 10:14
1200-сильный Ramsmobile: белорусский ответ Hummer за 103 млн рублей 10:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
25.01.2020 13:56
Рубрика: Спорт

Российский болельщик подрался перед матчем Хачанова и Кирьоса

Текст: Максим Домчев

Болельщик в футболке сборной России по футболу стал участником драки, произошедшей на Открытом чемпионате Австралии по теннису перед матчем между Ником Кирьосом и Кареном Хачановым.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
Эксперт: Шараповой не нужно уходить из тенниса

Матч между самым скандальным теннисистом АТР австралийцем Ником Кирьосом и россиянином Кареном Хачановым не успел начаться, как в соцсетях появилась новость о драке. Нет, теннисисты тут оказались не при чем. Отношения на трибунах выясняли болельщики. Причем один из "героев" инцидента был одет в футболку сборной России. Стычка получилась недолгой, однако участников инцидента вывели прочь.

Что касается самого матча, то после трех сыгранных сетов Кирьос ведет - 2:1.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции
Подозрение на коронавирус. Пять студентов госпитализированы в Иркутске
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день
Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по поставкам газа
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
Фигурное катание
Фигурное катание
Дмитрий Алиев впервые в карьере стал чемпионом Европы
ММА
ММА
Суд оставил Александра Емельяненко под арестом