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25.01.2020 07:57
Рубрика: Общество
Проект: Наука

С Землей сблизится потенциально опасный астероид

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Относящийся к группе "Аполлонов" астероид, диаметр которого может достигать 990 метров, приближается к Земле.

Фото: JAXA
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По оценкам специалистов, небесное тело с номером 163373 пройдет мимо нашей планеты на дистанции в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны. Это случится 15 февраля.

"Аполлоны" считаются потенциально опасными, потому как пересекают орбиту Земли.

163373 был открыт 23 октября 1995 года. Предположительно, в следующий раз небесное тело максимально сблизится с Землей через 55 лет, передает РИА Новости со ссылкой на NASA.

Общество Космос

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