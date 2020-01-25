С Землей сблизится потенциально опасный астероид

Относящийся к группе "Аполлонов" астероид, диаметр которого может достигать 990 метров, приближается к Земле.

По оценкам специалистов, небесное тело с номером 163373 пройдет мимо нашей планеты на дистанции в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны. Это случится 15 февраля.

"Аполлоны" считаются потенциально опасными, потому как пересекают орбиту Земли.

163373 был открыт 23 октября 1995 года. Предположительно, в следующий раз небесное тело максимально сблизится с Землей через 55 лет, передает РИА Новости со ссылкой на NASA.