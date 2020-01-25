Сборная Франции выиграла сингл-микст на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Победой сборной Франции завершился сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону в Словении.

На эту гонку российская сборная выставила Эдуарда Латыпова и Кристину Резцову, которые в индивидуальной гонке не показали высоких результатов. Не добились успеха они и в совместном выступлении.

Победу одержала команда Франции в составе Эмильена Жаклена и Анаис Бескон. Они преодолели дистанцию за 38 минут 33,4 секунды, использовав пять дополнительных патронов. На вторую строчку поднялись представители сборной Эстонии Рене Захна и Регина Оя, уступившие победителям почти шесть секунд.

Третий результат у команды Австрии в составе Симона Эдера и Лизы Терезы Хаузерю Они проиграли победителям более 12 секунд.

Россияне финишировали на 13-й позиции. Латыпову и Резцовой пришлось затратить 10 дополнительных патронов. В итоге они отстали на минуту и 18,5 секунды.