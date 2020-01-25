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25.01.2020 19:10
Рубрика: Спорт

Синицина - Кацалапов выиграли для России третье золото ЧЕ

Текст: Анна Козина
Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце. Ученики Александра Жулина сотворили сенсацию, обыграв пятикратных чемпионов Старого Света и четырехкратных чемпионов мира французов Габриэллу Пападакис - Гийома Сизерона.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию в Граце

После ритм-танца Синицина - Кацалапов уступали соперникам из Франции, которые считались стопроцентными фаворитами соревнований, всего 5 сотых балла. Однако при этом россияне получили больше за технику на 12 сотых. Так близко Виктория и Никита еще не приближалась к мировым лидерам в танцах на льду.

За произвольный танец Синицина - Кацалапов также получили "сизонз бест" - 131,69 балла. А вот к французскому дуэту у судей возникли вопросы, им даже хотели снять один из элементов. В итоге Пападакис - Сизерон набрали 131,50 балла и 220,28 балла в сумме. Они проиграли россиянам (229,42), 0,14 балла.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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- Это наша первая наша европейская медаль, - отметил Кацалапов после проката. - Мы знали, что наши коллеги по сборной уже выиграли в Граце два "золота". Это Дмитрий Алиев и пара Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. Их выступления были для нас мотивацией.

- Мы настраивались на произвольную программу, смотря друг другу прямо в глаза, - рассказала Синицина. - Мы хотели сделать максимум того, что могли.

На пьедестал в танцах на льду также поднялись Александра Степанова - Иван Букин (211,29). Третий российский дуэт Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро занял шестое место (188,03).

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2020

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