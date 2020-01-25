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25.01.2020 04:30
Рубрика: В мире

Сирийские военные отбили три населенных пункта в Идлибе

Военнослужащие сирийской армии дали в четверг отпор бандформированиям, захватившим три деревни в провинции Идлиб на севере страны. Населенные пункты перешли под контроль армии САР.

Фото: REUTERS/Aboud Hamam
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

Речь идет о селениях ад-Дейр аш-Шаркий и Абу Джурейф на юго-востоке провинции, передает телеканал Al-Ihkbariya. Также армия взяла под контроль деревню Курсиян.

Напомним, с 19 декабря военные и ополченцы освободили 46 населенных пунктов и ферм на юго-востоке Идлиба. Под контроль армии Сирии вернулась территория в 320 квадратных километров. Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований с 2012 года. Ожесточенные столкновения с вооруженными незаконными группировками продолжаются также в провинции Алеппо.

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