Сирийские военные отбили три населенных пункта в Идлибе

Военнослужащие сирийской армии дали в четверг отпор бандформированиям, захватившим три деревни в провинции Идлиб на севере страны. Населенные пункты перешли под контроль армии САР.

Речь идет о селениях ад-Дейр аш-Шаркий и Абу Джурейф на юго-востоке провинции, передает телеканал Al-Ihkbariya. Также армия взяла под контроль деревню Курсиян.

Напомним, с 19 декабря военные и ополченцы освободили 46 населенных пунктов и ферм на юго-востоке Идлиба. Под контроль армии Сирии вернулась территория в 320 квадратных километров. Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований с 2012 года. Ожесточенные столкновения с вооруженными незаконными группировками продолжаются также в провинции Алеппо.