СМИ: Самолет "Белавиа" рейсом в Мюнхен совершил экстренную посадку в Гродно

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, экстренно вернулся в Беларусь с территории Польши и сел в Гродно якобы по техническим причинам, сообщает портал Sputnik.by со ссылкой на белорусские СМИ.

Загадочная история с возвращением самолета произошла в пятницу, 24 января. Борт из Минска в Мюнхен должен был вылететь в 12:30, однако его задержали на три часа. Самолет вылетел, долетел до Вроцлава, развернулся и полетел обратно. После этого экстренно сел в аэропорту Обухово в Гродно. Там с лайнера сняли шестерых пассажиров.

"До Мюнхена лететь около двух часов. Каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно", - свидетельствовал один из пассажиров.

По его словам, спустя двадцать минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи, что назовет имена шестерых человек, которые должны забрать багаж, ручную кладь и проследовать за ними.

После этого всех попросили покинуть самолет вместе с ручной кладью для последующей дозаправки. Затем сообщили, что неполадки устранены. Борт прилетел в Мюнхен с опозданием на шесть часов. Некоторые пассажиры не успели на стыковочные рейсы. Каких-либо объяснений сотрудники авиакомпании "Белавиа" не дали. В Госпогранкомитете сложившуюся ситуацию также не комментировали.