Составлен "черный список" авиакатастроф 2019 года

В 2019 году в мире произошло 20 авиакатастроф, в которых погибли 283 человека. По данным Aviation Safety Network, несмотря на громкую катастрофу Boeing 737 MAX, прошлый год стал одним из самых безопасных для коммерческой авиации.

Лучшим по безопасности в истории авиации на сегодняшний день остается 2017 год (10 авиационных происшествий и 44 погибших).

Самая громкая воздушная трагедия прошлого года - Boeing 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines: жертвами стали 157 человек. Напомним: 10 марта 2019 года сразу после взлета экипаж столкнулся с серьезными проблемами в управлении воздушного судна. Пилоты приняли решение о возвращении, однако самолет столкнулся с поверхностью земли в 50 км от аэродрома. Эта трагедия имела самые серьезные последствия и для всей авиации, и для мирового самолетостроения. Многие страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов серии 737 MAX, а Boeing был вынужден объявить эксплуатантам о приостановке полетов до внесения изменений и новой сертификации самолета.

- Тринадцать авиакатастроф в 2019 году были связаны с пассажирскими рейсами, шесть - с грузовыми. Один из 20 потерпевших происшествие самолетов эксплуатировался авиакомпанией, находящейся в "черном списке" Евросоюза, что вдвое меньше, чем в 2018 году, - рассказал "РГ" член Всемирного фонда безопасности полетов, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко. - Удивительно, что более половины авиапроисшествий (11) произошло в Северной Америке (по сравнению только с одним в 2018 году и тремя в 2017 году). Пять происшествий имели место в отдаленных частях Канады и Аляски. Несмотря на прогресс, достигнутый благодаря различным инициативам в области безопасности полетов канадскими и американскими регуляторами, состояние безопасности полетов в этом регионе все еще вызывает озабоченность.

Тем не менее, общее количество погибших в катастрофах в Северной Америке (США и Канаде) составляет 25 человек, в то время как в России погибло 43 человека.

- Учитывая, что во всем мире было выполнено около 39 000 000 рейсов, коэффициент аварийности составил одно авиационное происшествие со смертельным исходом на почти два миллиона рейсов, - подчеркивает Сергей Мельниченко.

Надо сказать, что статистические данные Aviation Safety Network основаны на общем количестве авиационных происшествий с человеческими жертвами на коммерческих воздушных судах во всем мире (пассажирские и грузовые рейсы) с участием гражданских воздушных судов, базовая модель которых сертифицирована для перевозки 14 и более пассажиров. Поэтому приведенная статистика может несколько отличаться от отчетов организаций, использующих другие статистические параметры.

"Черный список" авиакатастроф-2019

8 февраля, США. Самолет: Convair C-131B Samaritan американской авиакомпании Conquest Air Cargo. Год выпуска: 1955 (64 года). Количество людей на борту: 2. Грузовой рейс по маршруту: Нассау/Линден Пайндлинг (Багамы) - Майями/Опа Лока (США). Из-за помпажа и отказа обоих моторов в полете по маршруту капитан предпринял попытку выполнить посадку на воду, в результате которой хвост отделился от фюзеляжа. Второму пилоту удалось покинуть тонущий самолет. Жертв - 1.

23 февраля, США. Boeing 767-300 американской авиакомпании Amazon Prime Air. Год выпуска: 1992 (26 лет и 10 месяцев).

Рейс: грузовой. Маршрут: Майями/Международный - Хьюстон/Джордж Буш. При выполнении захода на посадку в условиях сильного дождя и ограниченной видимости самолет перешел в энергичное снижение и упал на мелководье. Предварительное предположение расследователей - капитан непреднамеренно нажал на кнопку взлетного режима и ухода на второй круг, когда хотел перевести селектор установки закрылков. Количество погибших: 3.

9 марта, Колумбия. Самолет: DC-3 колумбийской авиакомпании LASER Aéreo Colombia. Год выпуска: 1945 (74 года). Количество людей на борту: 14. Рейс: грузо-пассажирский чартерный.

Маршрут: Сан Хозе дель Гуавьяре/Хорхе Гонсалес (Колумбия) - Виллавиченцо (Колумбия). Через 10 минут после взлета, в процессе набора высоты, экипаж сообщил диспетчеру о проблеме с мотором и намерении выполнить посадку на ближайшем аэродроме. Диспетчер посоветовал грунтовую полосу, на которую экипаж зашел и сообщил, что ее наблюдает. Больше экипаж на связь не выходил. Через 2 минуты с большой вертикальной скоростью и малой поступательной самолет столкнулся с пальмовой плантацией и полностью сгорел. Количество погибших: 14.

10 марта, Эфиопия. Самолет: Boeing 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines. Год выпуска: 2018 (4 месяца). Количество людей на борту: 157. Рейс: пассажирский.

Маршрут: Аддис-Абеба/Боле (Эфиопия) - Найроби/Джомо Кениатта (Кения). Погибли все.

5 мая, Россия. Сухой-Суперджет 100 российской авиакомпании Аэрофлот. Год выпуска: 2017. Количество людей на борту: 78.

Рейс: пассажирский. Маршрут: Москва/Шереметьево - Мурманск. После взлета на высоте около 2700 м произошел сбой в электросистеме, экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета. При посадке опоры шасси пробили структуру крыльев и топливопроводы, в результате чего самолет загорелся. Погиб 41 человек.

13 мая, США. Самолет de Havilland Canada DHC-3T Vazar Turbine Otter (оснащенный поплавками) американской авиакомпании Taquan Air. Год выпуска: 1956 (63 года). Количество людей на борту: 11. Пассажирский чартерный рейс. Маршрут: Рудьерд Бэй (США) - Бухта Кетчикан (США). При подлете к бухте Кетчикан, примерно в 7 м.м. от нее, произошло столкновение в воздухе с самолетом DHC-2 Beaver. Количество погибших: 1 (плюс 5 в ведомственном самолете).

27 июня, Россия. Самолет: Ан-24РВ российской авиакомпании Ангара. Год выпуска: 1977 (42 года).

Количество людей на борту: 46. Рейс: пассажирский. Маршрут: Улан-Удэ (Россия) - Нижнеангарск (Россия). При выполнении посадки самолет покинул пределы ВПП и столкнулся со зданием. Двое погибших.

26 июля, Канада. Cessna 208 Caravan 675 (оснащенный поплавками) канадской авиакомпании Seair Seaplanes. Год выпуска: 2008. Количество людей на борту: 9. Рейс: пассажирский, чартерный.

Маршрут: Ванкувер/Международный - База гидросамолетов Хакаи Пасс (Канада). В условиях ограниченной видимости самолет потерпел катастрофу на острове Адденброук. Количество погибших: 4

6 августа, Канада. Cessna 208B Grand Caravan канадской авиакомпании Alkan Air. Год выпуска: 1998.

Количество людей на борту: 2. Рейс: пассажирский, чартерный.

Маршрут: Ракла (Канада) - Майо (Канада).

Самолет столкнулся со склоном горы.

11 сентября, США. Convair CV-440 американской авиакомпании Ferreteria e Implementos San Francisco. Год выпуска: 1957 (62 года).

Количество людей на борту: 2. Грузовой рейс. Маршрут: Миллингтон/Мемфис (США) - Толедо/Экспресс (США).

Самолет, находясь на предпосадочной прямой, столкнулся с деревьями и постройками, расположенными на удалении 1 километра до ВПП. Пилот ни о каких проблемах на борту не сообщал. Погибших: 2.

18 сентября, Индонезия. Самолет Viking Air DHC-6-400 Twin Otter индонезийской авиакомпании Carpediem Aviation. Год выпуска: 2016. Количество людей на борту: 4. Рейс: грузовой.

Маршрут: Тимика/Мозес Килангин (Индонезия) - Илага (Индонезия).

Самолет исчез при выполнении полета по маршруту. Обломки были обнаружены на склоне горы на высоте около 4100 метров. Погибли все.

23 сентября, Танзания. Cessna 208B Grand Caravan танзанийской авиакомпании Auric Air. Год выпуска: 2018. Количество людей на борту: 2. Рейс: пассажирский, чартерный.

Маршрут: Серонера (Танзания) - Грумети/Киравира (Танзания).

При невыясненных обстоятельствах самолет упал вскоре после выполнения взлета. Жертв - 2.

2 октября, США. Boeing B-17G Flying Fortress американского фонда The Collings Foundation. Год выпуска: 1944 (75 лет).

Количество людей на борту: 13. Рейс: пассажирский, чартерный.

Маршрут: Виндзор Локс (США) - Виндзор Локс (США).

Самолет выполнял экскурсионный полет. После взлета экипаж доложил о проблеме с двигателем №4 и запросил немедленную посадку, которая ему была разрешена. Самолет столкнулся с огнями подхода на удалении 300 м до ВПП, отскочил, коснулся земли в 150 м до ВПП, затем выполнил посадку на ВПП, выкатился за ее пределы и столкнулся с транспортными средствами и емкостью, в которой хранилась противообледенительная жидкость, после чего перевернулся. Количество погибших: 7.

4 октября, Украина. Ан-12 украинской авиакомпании Ukraine Air Alliance. Год выпуска: 1968. Количество людей на борту: 8. Рейс: грузовой. Маршрут: Виго (Испания) - Львов (Украина).

Обстоятельства: В соответствии с метеосводкой, видимость в аэропорту Львова составляла 150 метров, вертикальная видимость - 50 метров. При приближении самолета к аэродрому диспетчер сообщил, что видимость составляет 800 м, а вертикальная видимость - 60 м. При выполнении захода самолет снизился ниже глиссады, на удалении 3,3 км он находился на относительной высоте 100 м. На высоте 60 м сработало предупреждение о высоте принятия решения, на которое никто из членов экипажа не отреагировал. На удалении 1359 м до ВПП самолет столкнулся с деревьями и поверхностью земли. Количество погибших: 5.

17 октября, США. Самолет Saab 2000 американской авиакомпании PenAir - Peninsula Airways. Год выпуска: 1995 (24 года и 7 месяцев). Количество людей на борту: 42. Рейс: пассажирский.

Маршрут: Анкоридж/Тед Стивенс (США) - Уналаска/Том Мадсен (США). При выполнении посадки в условиях менявшего направление сильного порывистого ветра самолет выкатился за пределы ВПП и аэродрома, из-за столкновения с конструкциями произошло отделение лопастей двигателя, две из них пробили фюзеляж, сильно покалечив двух человек. Количество погибших: 1.

26 октября, Канада. Самолет de Havilland Canada DHC-3T/M601 Turbine Otter (оснащенный поплавками) канадской авиакомпании Blue Water Aviation Services. Год выпуска: 1957 (62 года).

Количество людей на борту: 3. Рейс: пассажирский, чартерный.

Маршрут: Гидроаэродром Биссет (Канада) - озеро Фэмили (Канада).

При выполнении разворота для выполнения посадки правое крыло отделилось от фюзеляжа, самолет перешел в неуправляемое снижение по спирали и столкнулся с поверхностью воды. Погибли все.

24 ноября, Демократическая Республика Конго. Dornier 228-201 конголезской авиакомпании Busy Bee Congo (включена в "черный список" Евросоюза. Год выпуска: 1984 (35 лет и 7 месяцев). Количество людей на борту: 19. Рейс: пассажирский.

Маршрут: Гома (ДРК) - Бени (ДРК).

После взлета самолет столкнулся с жилыми постройками и полностью разрушился. Количество погибших: 19 (плюс 10 на земле).

9 декабря, США. Cessna 208B Super Cargomaster американской авиакомпании Martinaire. Год выпуска: 1988 (31 год). Количество людей на борту: 1. Рейс: грузовой.

Маршрут: Виктория/Региональный (США) - Хьюстон/Джордж Буш (США). Обстоятельства: Вскоре после выполнения взлета самолет начал резко менять курс влево-вправо, изменения курса превышали 90 градусов. На запрос диспетчера пилот сообщил, что у него проблемы с приборами и согласился с предложением диспетчера вернуться на аэродром вылета. Самолет продолжал полет зигзагами, перешел в резкое снижение и почти вертикально столкнулся с поверхностью земли.

24 декабря, Мексика. Самолет: Cessna 208B Grand Caravan мексиканской авиакомпании Calafia Airlines. Год выпуска: 2003. Количество людей на борту: 2. Рейс: пассажирский.

Маршрут: Эрмосилло (Мексика) - Гуэрреро Негро (Мексика).

Во время полета по маршруту связь с пилотом прервалась. Самолет позднее был обнаружен на склоне горы примерно в 80 км от аэропорта вылета. Жертв - 2.

27 декабря, Казахстан. Fokker-100 казахстанской авиакомпании Бек Эйр. Год выпуска: 1996. Количество людей на борту: 98. Рейс: пассажирский. Маршрут: Алматы (Казахстан) - Нур-Султан (Казахстан). Обстоятельства: При выполнении взлета самолет дважды коснулся ВПП хвостовой частью, выкатился за пределы ВПП, пробил окружающий аэропорт забор и столкнулся со строящимся зданием. В результате самолет разломился на три части. Количество погибших: 12.