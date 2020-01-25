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25.01.2020 12:33
Рубрика: Общество

Названы три основных симптома рака простаты

Текст: Руслан Мельников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медики назвали три основных симптома, которые могут свидетельствовать о раке предстательной железы.

Как пишет Focus.de, этот вид рака относится к наиболее распространенным онкозаболеваниям у мужчин. Но сильная боль при раке простаты обычно возникает на поздней стадии, когда опухолевые клетки уже распространились за пределы органа.

Фото: iStock
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Однако есть признаки, которые должны насторожить мужчину и стать причиной для обращения к врачу. К ним относятся проблемы при мочеиспускании, кровь или изменение цвета мочи или спермы, а также болезненные ощущения и нарушения при интимных отношениях.

В публикации отмечается, что эти симптомы вовсе не обязательно указывают на наличие онкозаболевания. У них могут быть более безобидные причины. Однако лучше все же обратиться к врачу. А мужчинам старше 40 лет и вовсе рекомендуется регулярно проходить осмотры, даже если они чувствуют себя здоровыми.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Онкология: как победить рак

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