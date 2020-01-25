В Черногории борются с инакомыслием при помощи НАТО

Официальная Подгорица при поддержке НАТО объявила войну независимым СМИ, объективно освещающим массовые акции протеста в стране и критикующим черногорские власти за утверждение дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В защиту журналистов выступили свыше 100 интеллектуалов из региона и РФ, а председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал аресты работников СМИ подавлением гражданского общества.

Следует отметить, что задержания журналистов проводятся по абсолютно надуманным обвинениям в "распространении паники и беспорядков". Так, в январе были арестованы редактора порталов "ФОС" Анджела Джиканович, "Борба" Дражен Живкович и "Ин4с" Гойко Раичевич.

"То, что происходит в Черногории, все больше похоже на диктатуру, на подавление гражданского общества. Задержания журналистов недопустимы, - цитирует слова Владимира Соловьева портал "Балканист". - Я думаю, что все международные журналистские и правозащитные организации обязательно выскажутся на эту тему и дадут понять Мило Джукановичу, что подавление свободы слова - недопустимо! Эту информацию мы передадим руководству международной федерации журналистов".

В пятницу, 24 января, был арестован обозреватель "Балканиста" Игорь Дамьянович, который так прокомментировал своим коллегам ситуацию: "Полиция ввалилась в мой дом и арестовала меня, как будто я злодей-рецидивист. На глазах соседей и запуганной семьи двое полицейских затолкали меня в машину и привезли в участок. Там меня продержали два часа, не объяснив толком, в чем причина задержания. Как выяснилось, на меня пожаловался один из пользователей Фейсбука, сообщив "о моей причастности к наркотикам", хотя в переписке с ним я процитировал известного всем на Балканах священника митрополии Черногорско-Приморской Рафаила, который сказал: "Вода дорогая и еще более дорожает, героин вообще никакой". У них не было никаких оснований для моего ареста, поэтому сейчас мы с адвокатом составляем жалобу в суд".

На этом фоне весьма примечательными выглядят слова председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича, заявившего в середине января в Брюсселе о том, что альянс направил специальную команду в Черногорию для противостояния российским гибридным атакам. "Первая контргибридная группа НАТО была развернута в Черногории - нашем союзнике, для оказания помощи в укреплении потенциала Черногории и устранении гибридных проблем", - указал тогда маршал.

В этой связи боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич обращает внимание на тот факт, что направление "специальных команд" НАТО в Черногорию представляет собой еще одно доказательство того, что альянс намерен произвести "украинизацию Черногории". "То, что НАТО никогда не удавалось сделать с русским народом, - это сейчас альянс хочет сделать с сербским в Черногории, - цитирует слова аналитика портал "vesti-online". - Определенная служба НАТО координирует соответствующие шаги полиции и прокуратуры в Черногории. Именно она стоит за последними арестами журналистов, принуждая к цензуре и создавая атмосферу страха в СМИ, а все это делается в рамках вымышленной "гибридной войны" с Россией и выдуманного противодействия "великосербской агрессии".

Напомним, что в Черногории, по словам Патриарха Сербского Иринея, развернут "жестокий террор в отношении Сербской Православной Церкви (СПЦ), ее духовенства и верных людей". С конца декабря 2019 года здесь проходят самые массовые за всю историю существования этого балканского государства акции протеста. При этом Крестные ходы верующих передвигаются под лозунгом "Только единство спасет святыни", напоминая тем самым многовековой национальный девиз сербов, служивший для консолидации народа в периоды смертельной опасности, - "Только единство спасет сербов". Свою солидарность с протестующими выразили верующие из Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении, отдельных стран Евросоюза, России. Вот что по этому поводу на митинге в Подгорице сказал Дарко Джого, священник, профессор, замдекана Православного богословского факультета имени святого Василия Острожского Университета в Восточном Сараево: "Мы любим ее, обнимаем ее и всегда помним о ней, поскольку мы на протяжении веков пели песни о Черногории и вместе с нашими братьями за нее головы клали. Я приехал сюда, поскольку знаю старую мудрость: "Тяжело брату без брата своего!" Милые братья и сестры, мы знаем, как серьезные люди, что когда наступает несправедливость, необходимо ей в лицо сказать, что - это несправедливость, поскольку несправедливость порождает несправедливость, также как истина и святыня создают новые истины и святыни".