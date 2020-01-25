В Японии вертолет ВВС США совершил экстренную посадку на воду

В Японии американский военный вертолет MH-60 экстренно сел на воду. Инцидент произошел в 16-45 по местному времени в 150 километрах от префектуры Окинава.

На борту винтокрылой машины в момент ЧП находились пятеро военнослужащих, передает издание "Никкэй симбун" со ссылкой на местные правительственные источники. Все они были оперативно эвакуированы и в настоящий момент находятся в безопасности.

По всей видимости, во время полета возникли какие-то проблемы. В настоящий момент специалисты пытаются выяснить причины нештатной ситуации. Не исключен вариант технической неисправности.