В Иране самолет, летевший в Стамбул, приземлился из-за технической проблемы

Пассажирский авиалайнер Airbus 306 иранской авиакомпании Iran Tour, совершавший перелет в Стамбул, совершил вынужденную посадку по техническим причинам. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, у самолета, следовавшего рейсом 9716 по маршруту Тегеран-Стамбул, в ходе вылета из тегеранского международного аэропорта имама Хомейни не удалось по техническим причинам своевременно убрать шасси. После этой неполадки командир экипажа принял решение приземлиться в другом аэропорту Тегерана - Мехрабад.

По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа, не пострадал.