В результате землетрясения в Турции погибли 14 человек

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14. Ранее сообщалось о восьми жертвах.

Восемь человек скончались в провинции Элязыг, еще шесть - в провинции Малатья. Новое число погибших озвучили в Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики, передает ТАСС.

Еще 225 человек получили ранения, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, подземные толчки магнитудой 6,8 произошли в районе города Сивридже восточной провинции Элязыг. Очаг сейсмособытия залегал на глубине десять километров.

По данным посольства РФ в Турции, среди погибших и пострадавших россиян нет. Власти страны внимательно следят за развитием ситуации. В район, где произошло землетрясение, спасатели уже доставили палатки, походные кровати и одеяла.