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25.01.2020 19:36
Рубрика: Экономика

В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за туры в Китай

Текст: Ирина Невинная
Вспышка инфекционного заболевания в Китае, вызванного новым коронавирусом, - достаточное основание для того, чтобы люди, запланировавшие поездку в эту страну, расторгли договор с туроператором с возвратом уплаченных денег, об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре России.

Российские граждане имеют право на то, чтобы получаемые ими услуги, в том числе и туристические, были безопасны для здоровья, это гарантирует статья 7 Федерального закона "О защите прав потребителей". А положения статьи 6 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в РФ" (закон № 132-ФЗ) конкретизируют, что это право действует при подготовке к путешествию и во время его совершения, включая транзит, обеспечение потребительских прав, а также беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи, - пояснили сегодня в Роспотребнадзоре. И уточнили, что правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания закреплены статьей 14 закона № 132-ФЗ.

Фото: Reuters/Stringer
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"Если в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) возникают обстоятельства, угрожающие безопасности жизни и здоровья, турист (экскурсант) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора с туристической компанией или его изменения", - говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре уточнили: если такой договор расторгнут до начала путешествия, "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта ". Если угрожающие обстоятельства возникли уже во время путешествия, договор также можно расторгнуть и деньги вернуть - но только часть "в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг".

Официальное сообщение, что правило "свободного возврата" турпутевок (ваучеров и т.д.) начинает действовать, обязан сделать Ростуризм, который должен официально известить и туристические компании, и граждан.

Фото: Reuters/Takehito Kobayashi
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В Роспотребнадзоре напомнили, что заключая договор о предоставлении туристических услуг, туроператор или турагент обязаны представить туристу (или иному заказчику) достоверную информацию об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении путешествия; о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия); о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.

Если планируется путешествие в страну, где высок риск заразиться инфекционным заболеванием, туристы обязаны принять профилактические меры (в частности, сделать прививку) - таковы международные медицинские требования.

Фото: AFP Photo/LIU Jin
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Еще один важный документ, подтверждающий право туристов на расторжение договора в особых обстоятельствах, - это соответствующее решение Президиума верховного Суда РФ. "Сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала его путешествия, является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу уплаченной им по договору суммы", - это подтверждено в пункте 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.12.2019.

Получить консультацию туристы могу в территориальных подразделениях Роспотребнадзора. Так же, в случае необходимости, гражданам помогут подготовить претензии и исковые заявления в суд.

Экономика Туризм Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

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