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25.01.2020 07:59
Рубрика: В мире

В Турции возросло число жертв землетрясения

Текст: Андрей Васильев
Количество жертв землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло в пятницу в восточной Турции выросло до 19 человек. Турецкие официальные лица заявили, что в результате сейсмособытия пострадали более 770 человек.
Фото: REUTERS/Sertac Kayar Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Как сообщает CBS News, около 30 человек оказались в ловушке в разрушенных зданиях.

Фото: Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS ATTENTION EDITORS
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18

По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), землетрясение произошло в 20.55 пятницы по местному времени недалеко от города Сиврице в восточной провинции Элазиг. За этим последовали несколько подземных толчков, самые сильные магнитудой 5,4 и 5,1. Элазиг находится примерно в 730 километрах к востоку от столицы страны Анкары.

Губернатор провинции Цетин Октай Калдирим заявил телеканалу NTV, что в провинции погибли три человека. Государственное агентство Anadolu цитирует слова губернатора Айдына Баруса о том, что в провинции Малатья погибли еще пять человек.

По меньшей мере 225 человек получили ранения в Элязыге и 90 - в Малатье. Людей в Элязыге, чьи дома были повреждены, перевели в студенческие общежития или спортивные центры.

Ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что несколько зданий рухнули в Сиврице, где, как минимум, два человека получили ранения.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8

Агентство Anadolu также сообщило, что в пострадавшие районы были направлены спасательные команды из соседних провинций. Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что войска были приведены в состоянии готовности, чтобы помочь гражданским лицам, если это будет необходимо.

Тем временем геологическая служба США заявила, что магнитуда землетрясения составила 6,7 и сообщила о том, что оно затронуло не только Турцию, но и Сирию, Грузию и Армению.

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