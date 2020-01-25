Ватерполистки сборной России проиграли в финале чемпионата Европы

Женская сборная России по водному поло завоевала серебряные медали завершившегося в Будапеште чемпионата Европы. Помимо этого россиянки завоевали право выступить на Олимпиаде 2020 года.

В решающем матче россиянки встречались с командой Испании. Обе команды после побед в полуфинале турнира гарантировали себе право выступить на Олимпийских играх в Токио.

12 лет назад эти же команды сошлись лицом к лицу в финале чемпионата Европы. Тогда удача оказалась на стороне российской сборной, выигравшей в решающем матче - 9:8. На этот раз не получилось повторить тот успех. Сборная Испании превзошла нашу команду всего на один точный бросок - 13:12.

Четыре мяча в ворота соперниц забросила Екатерина Прокофьева, по дублю оформили Ольга Горбунова, Евгения Соболева и Алена Сержантова. Также голы на счету Марии Берсневой и Эльвины Каримовой.

Ранее в матче за бронзовые медали сборная Венгрии переиграла команду Нидерландов - 10:8.