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25.01.2020 14:57
Рубрика: Общество

Ученые назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку

Текст: Руслан Мельников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые выдвинули гипотезу о том, что рак может передаваться от человека к человеку.

Об этом сообщает Focus.de, ссылаясь на исследование под названием "Люди и микробиом", которая проводила группа Канадского института перспективных исследований с участием немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта.

Исследователи считают, что многие заболевания, которые классифицируются как неинфекционные, все же могут передаваться от человека к человеку, но не посредством инфекции, как, например, грипп, а через микробиом.

Фото: iStock
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"Микробиом - это термин, используемый для обозначения микроорганизмов, которые существуют в нашем организме - на коже, в органах. Большинство из них представляют собой крошечные бактерии, но в их число входят также грибки и вирусы. Они чрезвычайно важны для здоровья человека: они помогают пищеварению, выделяют питательные вещества или выводят токсины", - говорится в публикации.

По мнению сторонников выдвинутой гипотезы, подобная микробная колонизация человеческого организма может играть свою роль в передаче таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

Однако эта точка зрения не является доказанной и принятой медицинским сообществом. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что перечисленные заболевания вызывают сочетание генетической предрасположенности, образа жизни и факторов окружающей среды, и они не передаются от одного человека к другому.

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