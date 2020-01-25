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25.01.2020 21:14
Рубрика: Власть

Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Текст: Александр Саможнев

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.

Ранее Боднар в статье для интернет-издания "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы​​​. Украинский деятель возложил на Москву ответственность за "приписывание себе чужих побед" и чужой истории, например истории "Украины-Руси".

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"Что касается "Украины-Руси", то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи", - написала Захарова в Facebook.

Дипломат также порекомендовала МИД Украины "использовать для обозначения данного мифологизма названия "Укрусь или Русукра".

Российская сторона неоднократно заявляла, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю, чтобы ослабить позиции России на международной арене.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины

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