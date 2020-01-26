Адмирал ВМС США призвал союзников брать пример с России в военной сфере

Союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить свою обороноспособность, следует брать пример с России. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго в интервью Defense Writers Group.

Странам, которые ограничены в ресурсах, но при этом хотят защитить свои берега, Фогго предлагает подумать о том, что делают в России при помощи систем A2/AD (ограничения и воспрещения доступа и маневра) и обзаводиться подобными системами. Адмирал убежден, что союзникам необходимы умные мины, противокорабельные крылатые ракеты и береговые РЛС, которые будут работать в связке, пишет РИА Новости. Хорошим примером Фогго считает российскую оборону, включающую ЗРК С-300 и С-400 в Черноморском регионе и у берегов Балтийского моря.

Напомним, ранее Джеймс Фогго отметил возросшую активность российских подводных лодок, считая, что это ставит новые задачи перед США и их союзниками по НАТО. По словам Фогго, американские военно-морские силы много делают в данной области вооружений, так как конкуренция с подводным флотом России обостряется. Адмирал также постоянно предупреждает об инвестициях в подводные технологии, которые делает РФ.