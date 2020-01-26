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Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей смертельной болезни

Новости
    26.01.2020, 16:58
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова Фото: Екатерина Чеснокова
Фото: Екатерина Чеснокова

45-летняя Екатерина Волкова, российская актриса, модель, певица и автор песен, призналась в эфире программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", что неизлечимо больна.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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По словам звезды сериалов "Краткий курс счастливой жизни" и Next, несколько лет назад при переливании крови ее заразили вирусом гепатита С. У актрисы, которая находилась тогда на четвертом месяце беременности, началось воспаление матки. Екатерину прямо во время съемок доставили в больницу, где медики месяц пытались спасти малыша. Но тщетно.

Согласно откровениям Волковой, врачам пришлось вызывать искусственные роды, после которых у Екатерины началось сильное кровотечение и понадобилось переливание.

Как говорит актриса, потеря неродившегося сына - самое страшное и больное, что случилось в ее жизни. И именно после этой трагедии распался ее второй брак - с кинопродюсером Сергеем Члиянцем. Как жалуется женщина, после того, как ее заразили вирусом, муж стал от нее "шарахаться", ведь эта болезнь - неизлечима.

После Волкова вышла замуж за писателя Эдуарда Лимонова, которому родила сыны Богдана и дочь Александру. С Лимоновым актриса тоже рассталась - когда была беременна дочерью. Объясняя разрыв тем, что писатель оказался "неприспособлен к быту семейной жизни".

Екатерина Волкова родилась в 1974 году в Томске. На экранах - с нулевых: "Коллекционер" Грымова, "КГБ в смокинге", "Вдох-выдох", "Живой", "2-Асса-2", "Саранча".

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