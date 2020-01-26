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26.01.2020 15:23
Рубрика: В мире

Американская авиакомпания заплатит штраф за дискриминацию мусульман

Текст: Александр Гусаров

Министерство транспорта США обязало американскую авиакомпанию Delta Air Lines заплатить штраф в 50 тысяч долларов за нарушение федерального закона, запрещающего дискриминацию пассажиров.

Как сообщает CNN, такое наказание Delta Air Lines понесет за "дискриминационное поведение" в отношении трех мусульман, которые были сняты с бортов воздушных судов этой авиакомпании в 2016 году.

Фото: Reuters
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Уточняется, что планировавшие вылететь рейсами Париж-Огайо и Амстердам-Нью-Йорк пассажиры вызвали беспокойство других летевших этими направлениями пассажиров. В первом случае кто-то из них увидел на экране сотового телефона слово "Аллах" и поднял тревогу, а во втором обратил внимание на подозрительное поведение мусульманина.

Несмотря на то, что проведенные службами безопасности дополнительные проверки не подтвердили признаков какой-либо угрозы, в обоих случаях решение о снятии с рейса принимали командиры воздушных судов из-за того, что мусульмане создавали "дискомфорт". По мнению властей США, тем самым компания нарушила права пассажиров, которым без объяснения причин отказали в услуге по перевозке.

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