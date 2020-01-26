"Авангард" и "Йокерит" вышли в плей-офф КХЛ

До окончания регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остался ровно месяц. Борьба за путевки в плей-офф набирает обороты. По итогам игрового дня участие в розыгрыше Кубка Гагарина обеспечили себе еще две команды, финский "Йокерит" и омский "Авангард".

Первыми места в плей-офф забронировали ЦСКА и питерский СКА. Московские армейцы, которые на данный момент являются лидерами не только Западной конференции, но и всей лиги, накануне досрочно стали победителями дивизиона Тарасова. Это, к слову, гарантирует ЦСКА место не ниже второго по итогам "регулярки". Команда Игоря Никитина уверенно справилась на своем льду с новосибирской "Сибирью" - 3:0. У "красно-синих" отличились Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, не игравший из-за травмы с конца декабря, и Антон Слепышев, продливший свою результативную серию до десяти матчей.

Таким образом, у ЦСКА стало 78 очков, тогда как у ближайшего преследователя москвичей в дивизионе, ярославского "Локомотива", 58 баллов. А в конференции погоню за "красно-синими" возглавляют их питерские одноклубники. СКА тоже одержал победу, одолев нижегородское "Торпедо" - 4:3. У питерцев шайбами отметились Иван Морозов, Андрей Кузьменко, Наиль Якупов и Игорь Ожиганов. Отдельно отметим в составе СКА игроков молодежной сборной Морозова и Василия Подколзина, которые, очевидно, получили импульс, завоевав "серебро" на недавнем чемпионате мира для хоккеистов не старше 20 лет. Подколзин отдал голевую передачу, набрав очки уже в третьем матче кряду, а Морозов забил во второй игре подряд.

Наравне со СКА идет "Йокерит": у обеих команд по 71 баллу, но у питерцев игра в запасе. Накануне финны перебороли нижнекамский "Нефтехимик" - 3:2 и тоже гарантировали себе путевку в плей-офф. Вот только расслабляться рановато. Московское "Динамо", занимающее четвертую строчку, отстает от "Йокерита" и СКА на четыре очка, "Спартак", замыкающий пятерку, - на пять: так что потерять место в четверке, дающее в Кубке Гагарина преимущество домашней площадки, довольно просто.

Лидер "регулярки" ЦСКА досрочно гарантировал себе победу в дивизионе Тарасова

На Востоке задачу выхода в следующий раунд решили две команды. Первым это сделал казанский "Ак Барс". Он стал уже пятым клубом, который Дмитрию Квартальнову удалось вывести в розыгрыш Кубка Гагарина. Напомним, Дмитрий Вячеславович возглавил казанцев перед стартом нынешнего сезона, сменив Зинэтулу Билялетдинова, и сразу дал результат. До этого в плей-офф под руководством Квартальнова играли череповецкая "Северсталь", новосибирская "Сибирь", московский ЦСКА и ярославский "Локомотив".

Вчера вслед за "Ак Барсом" путевку в плей-офф завоевал и "Авангард", разгромивший в Балашихе магнитогорский "Металлург" - 7:1. Для команды Боба Хартли эта победа стала седьмой кряду. Благодаря ей омские "ястребы" догнали "Ак Барс" по очкам (у обеих команд теперь по 74 балла) и делят с казанцами лидерство на Востоке.

А вот "Магнитку", занимающую в таблице Восточной конференции восьмое место, похоже ждет изнурительная борьба за плей-офф. Плотность на Востоке нынче сумасшедшая: надежды сыграть в Кубке Гагарина там не потерял никто. И речь не о математических шансах, а о вполне реальных. Дистанция между уфимским "Салаватом Юлаевым", идущим шестым, и хабаровским "Амуром", замыкающим таблицу конференции, - всего 13 очков. При этом у дальневосточников игра в запасе. Так что предстоящий месяц обещает быть крайне интригующим.

Между тем

Национальная хоккейная лига провела в выходные свой Матч всех звезд. Уик-энд прошел в Сент-Луисе. Единственным россиянином, принявшим участие в мероприятии, стал голкипер "Тампы" Андрей Василевский. И сделал это он вполне достойно.

Сначала Андрей стал вторым в конкурсе вратарских сэйвов, отразив девять буллитов подряд в рамках Мастер-шоу. В мини-турнире дивизионов Василевский выступал за команду Атлантического дивизиона. В полуфинале он за 10 минут игрового времени отразил шесть из семи бросков, а его сборная одолела Столичный дивизион - 9:5. А вот в финале россиянин справился с 7 бросками из 11. В итоге Атлантический дивизион уступил Тихоокеанскому - 5:10. Победителям достался миллион долларов. Что же до Василевского, он все равно запомнился. Например, когда щитком отразил бросок Коннора Макдэвида, выскочившего один на один.

"Ну разве за деньгами или за машиной сюда приезжаешь? Конечно нет. Приезжаешь за впечатлениями, воспоминаниями, - подчеркнул Василевский в интервью официальному сайту НХЛ. - Поверьте, атмосфера такого праздника надолго остается в памяти. Сюда приехали болельщики со всего мира, чувствовалось, что им интересно, хотелось их порадовать. И думаю, это получилось".