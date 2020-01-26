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26.01.2020,  
11:34
Текст:  Николай Грищенко

Боевой экраноплан "Каспийский монстр" разместится в Дербенте

Самый большой в мире ракетоносец-экраноплан "Лунь" станет первым экспонатом создающегося в Дербенте парка "Патриот". Уникальное воздушное судно уже передано Каспийской флотилией на баланс администрации города.

Первый полет "Лунь" совершил в 1985 году. Машина была построена в КБ Ростислава Алексеева. Габариты экраноплана потрясали воображение: размах крыла - 44 метра, длина - 73,8 метров, а взлетная масса - 380 тонн. За испытаниями ракетоносца американская разведка наблюдала из космоса и назвало неизвестный объект "Каспийский монстр".

Фото: Сергей Белогруд
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В 1990 году машина была передана в опытно-боевую эксплуатацию. Экраноплан имел на вооружении шесть противокорабельных сверхзвуковых самонаводящихся ракет "Москит", каждая из которых способна потопить авианосец. Дальность полета ракетоносца составляла 2000 километров, а с дополнительным запасом - 4000 километров. Экраноплан мог совершать взлеты и посадки на воду при пятибалльном шторме с высотой волны два с половиной метра.

Однако после распада СССР проект не получил продолжение. Строительство второго экземпляра, в готовности 95 процентов, было прекращено, а "убийца авианосцев" был поставлен на стоянку завода в Каспийске.

Фото: NASA Earth Observatory/flickr.com
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"Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности. "Лунь" станет центром будущего парка "Патриот", где будут проходить открытые уроки истории, слеты "ЮнАрмии" и другие молодежные мероприятия", - сказал мэр Дербента Хизри Абакаров.

Специалисты приступили к разработке вариантов транспортировки гигантского экраноплана к новому месту базирования. Уникальная инженерная операция будет финансироваться на внебюджетные средства.

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