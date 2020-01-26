Более 400 японских граждан направили запрос об эвакуации из Китая

Около 430 японских граждан вышли на связь с посольством своей страны в Пекине и попросили включить их в список на эвакуацию из китайской провинции Хубэй, где с необыкновенно высокой скоростью распространяется коронавирус 2019-nCoV. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги после экстренных телефонных переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

В ходе общения глава японского внешнеполитического ведомства попросил Пекин оказать всестороннюю поддержку в отправке граждан Страны восходящего солнца на родину, передает телерадиокомпания NHK. Стороны договорились проработать вопрос на различных уровнях.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о готовности официального Токио направить в китайский Ухань чартерный рейс для эвакуации находящихся там граждан страны. Желающим покинуть опасный город надлежит незамедлительно связаться с японским посольством в Пекине и сообщить личные данные.

Напомним, что от коронавируса нового типа в КНР погибли 56 человек. Количество инфицированных превысило 2 тысячи. Специалисты прогнозируют увеличение указанных показателей.

Заболевание обнаружено на территории других зарубежных государств - Австралии, Вьетнама, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции, Южной Кореи и Японии.