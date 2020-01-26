Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек, также пострадали более 1600 человек, 45 человек спасатели смогли извлечь из-под обломков, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в воскресенье в Стамбуле, сообщает The Associated Press. Под завалами, по информации турецких властей, могут оставаться не менее шести человек.

"Турция начала залечивать раны этой великой катастрофы в единстве и сближении", - сказал турецкий президент, назвав землетрясение испытанием для страны. Как отметил Эрдоган, в зоне бедствия будут быстро построены дома со стальным каркасом для обеспечения жильем перемещенных лиц.

В субботу Эрдоган посетил пострадавшие районы, чтобы осмотреть ход спасательной операции, встретиться в одной из больниц с пострадавшими и присутствовать на похоронах членов одной семьи, погибших во время землетрясения. Эрдоган также осудил то, что он назвал "клеветнической кампанией" в социальных сетях и подверг резкой критике тех, кто "ставит под сомнение подготовку турецкого правительства к землетрясениям". Тем временем прокурор Анкары начал расследование по факту клеветы в социальных сетях о пятничном землетрясении.

В воскресенье утром министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что после землетрясения 104 человека находятся на стационарном лечении, 34 из них помещены в реанимационные отделения, но не в критическом состоянии. Со своей стороны министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу пообещал оказать финансовую помощь жертвам землетрясения.

Напомним, что по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 20.55 пятницы по местному времени недалеко от города Сиврице в восточной провинции Элазиг. За этим последовали в общей сложности 680 подземных толчков, самые сильные магнитудой 5.4 и 5.1. Всего в результате землетрясения, по данным агентства, были разрушены 76 зданий и 645 получили повреждения.

Элазиг находится примерно в 730 километрах к востоку от столицы страны Анкары. Это не первый случай, когда в Элазиге произошло разрушительное стихийное бедствие: в 2010 году в результате землетрясения магнитудой 6,0 в этой провинции погиб 51 человек.

В воскресенье утром в соседней провинции Малатья произошло землетрясение силой 4,3 балла, заявили в AFAD.

Работая круглосуточно при низких температурах, турецкие спасательные команды в составе более 3,5 тысячи человек продолжают извлекать выживших из разрушенных зданий. Для обследования поврежденных районов и координации спасательных работ использовались беспилотники.

В воскресенье турецкое телевидение показало, как 35-летнюю Айсе Йылдыз и ее 2-летнюю дочь Юсру вытащили из-под обломков разрушенного жилого дома в Элазиге. Они находились в ловушке в течение 28 часов. По сообщениям турецких государственных СМИ, спасателям, которые услышали их крики, потребовалось несколько часов, чтобы добраться до них при температуре до -4 градусов по Цельсию. Муж женщины умер при обрушении здания.

Поскольку ночные температуры упали до -5 градусов по Цельсию, спасатели установили более 9 500 палаток для перемещенных жителей и раздали людям из зоны бедствия 17 тысяч горячих блюд. Жертвы землетрясения размещены во временных центрах не только в палатках, но и в мечетях, школах, спортивных залах и студенческих общежитиях. Агентство AFAD призвало жителей не возвращаться в поврежденные здания из-за потенциального риска их обрушения. Была эвакуирована тюрьма в Адиямане, расположенная в 110 километрах к юго-западу от эпицентра, и более 800 заключенных были переведены в близлежащие тюрьмы.

По всей Турции прокатилась волна поддержки жертв землетрясения. Некоторые футбольные клубы объявили, что они пожертвуют доходами от реализации билетов на свои матчи, которые проходят в выходные. Так, фанаты футбольного клуба "Фенербахче" бросали шарфы и бейсболки с логотипом клуба на поле во время игры в Стамбуле, скандируя "Холодный Элазиг, Фенербахче с вами!"

Как отмечают наблюдатели, землетрясения являются нередкими в Турции, которая находится на двух основных линиях тектонических разломов. Самое крупное за последние десятилетия произошло в 1999 году, когда два сильных землетрясения обрушились на северо-запад Турции, в результате чего погибло около 18 тысяч человек.