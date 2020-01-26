Десять танкеров для "Арктик СПГ-2" построят за рубежом

Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что "Новатэк" закажет 10 судов-газовозов за границей для своих новых проектов по сжижению газа. Таким образом, уже к 2024 году российская компания должна быть обеспечена транспортными мощностями для увеличения объемов торговли сжиженным природным газом (СПГ).

"Действительно, "Новатэк" на правительственном уровне получил право построить 10 дополнительных газовозов на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах. Такое решение было принято, исходя из того, что в этот период судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" уже будет загружен заказами по строительству 15 газовозов для проекта "Арктик СПГ-2", - сказал Денис Мантуров.

Глава ведомства подчеркнул, что разрешение было выдано компании в интересах развития отечественной СПГ индустрии и для укрепления позиций России на энергетическом рынке. Оно позволит искусственно не занижать производство и экспорт. Министр особо отметил, что "Новатэк" не отказывается и от последующего строительства газовозов на российской верфи.

В свете выданного разрешения весьма серьезно встает вопрос о возможных санкциях со стороны США в отношении отечественной СПГ отрасли. Вашингтон активно лоббирует свой сжиженный газ на мировых рынках и даже особо не скрывает, что санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" связаны с интересами американских производителей СПГ. Вполне резонно предположить, что Белый дом может опять использовать политическую силу для давления на рынки и, как в случае с "Северным потоком-2", станет "бить" не по российским компаниям, а их зарубежным партнерам. Впрочем, пока это только абстрактная опасность.

Пятнадцать газовозов для проекта "Арктик СПГ-2" будут произведены в России

"Риск санкций появится тогда, когда США почувствуют угрозу своим стратегическим и бизнес-интересам со стороны российских СПГ проектов. Пока это не обсуждается в публичной повестке в Вашингтоне даже в качестве опции", - подчеркнул замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"