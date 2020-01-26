Десять танкеров для "Арктик СПГ-2" построят за рубежом

"Действительно, "Новатэк" на правительственном уровне получил право построить 10 дополнительных газовозов на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах. Такое решение было принято, исходя из того, что в этот период судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" уже будет загружен заказами по строительству 15 газовозов для проекта "Арктик СПГ-2", - сказал Денис Мантуров.
Глава ведомства подчеркнул, что разрешение было выдано компании в интересах развития отечественной СПГ индустрии и для укрепления позиций России на энергетическом рынке. Оно позволит искусственно не занижать производство и экспорт. Министр особо отметил, что "Новатэк" не отказывается и от последующего строительства газовозов на российской верфи.
В свете выданного разрешения весьма серьезно встает вопрос о возможных санкциях со стороны США в отношении отечественной СПГ отрасли. Вашингтон активно лоббирует свой сжиженный газ на мировых рынках и даже особо не скрывает, что санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" связаны с интересами американских производителей СПГ. Вполне резонно предположить, что Белый дом может опять использовать политическую силу для давления на рынки и, как в случае с "Северным потоком-2", станет "бить" не по российским компаниям, а их зарубежным партнерам. Впрочем, пока это только абстрактная опасность.
"Риск санкций появится тогда, когда США почувствуют угрозу своим стратегическим и бизнес-интересам со стороны российских СПГ проектов. Пока это не обсуждается в публичной повестке в Вашингтоне даже в качестве опции", - подчеркнул замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"