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26.01.2020 11:02
Рубрика: В мире

Эмир Кустурица: Сербы на себе испытали то, к чему готовили Россию

Текст: Александр Борисов (Белград)
Русские и сербы - братские народы, мы - братья и сестры. Наши языки, наша вера практически идентичны. Судьбы наших народов и в прошлом веке, и в этом очень похожи. Сербы в 90-ые годы прошлого столетия испытали на себе то, к чему готовили Россию. К счастью, к власти в РФ пришёл Владимир Путин, который изменил судьбу российского государства, считает всемирно известный режиссер Эмир Кустурица.

"У нас часто говорят "Россия далеко", но это выражение стало следствием британско-немецкой цели перекрыть русское влияние в Центральной Европе, - указал в ходе интервью изданию "Балканист" признанный мастер. - Так что, конечно, на пути сближения России и Сербии есть целый ряд геостратегических проблем.

Если посмотреть на карту, то мы увидим, что столица Узбекистана расположена на таком же расстоянии от Москвы, что и Белград. Но сейчас НАТО отрезало нам путь к России, включив в альянс Венгрию, Румынию, Болгарию. Свой геостратегический подход они реализовывали очень внимательно. Болгария и Румыния стали частью Евросоюза, хотя они ни по одному критерию не могут быть впереди нас.

Фото: Александар Джорович / РИА Новости
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Европа превратилась в евроатлантическую категорию, стала эдаким американским бастионом. Но времена меняются, и в результате нашего европейского пути мы, быть может, станем частью Евразии. В следующие 20 лет все коренным образом изменится. И тот факт, что в Сербию придут российские энергоресурсы, говорит о том, что общее экономическое будущее у наших стран есть".

Аналогичной точки зрения придерживается и профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович, один из наиболее авторитетных сербских интеллектуалов. Историк в интервью "Российской газете" открыто предупреждает, что агрессия Запада против сербов, которых там считают "малыми русскими", - это всего лишь подготовка к походу на Россию.

"Сербы никогда не забудут о помощи Николая II и России в роковом для нас 1914 году, - заявил он. - Сдерживая западных крестоносцев, своими массовыми страданиями, как в 1941 или 1999 годах, сербы указывали России на опасность, давая ей время собраться и подготовиться к обороне. Я думаю, что важно понимать: агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию".

Между тем на Балканах не прекращаются расследования и дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса в регионе в 90-х годах прошлого столетия. При этом юристы, врачи и эксперты открыто называют действия Вашингтона и марионеточных союзников США - геноцидом и экоцидом.

Фото: Владимир Снегирев/РГ
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"НАТО - это организация из прошлого, - разъяснила свою позицию корреспонденту "Российской газеты" лидер движения по сбору научных доказательств натовских злодеяний - нейрохирург, заведующая отделением нейроонкологии клинического центра Сербии Даница Груичич. - Для нынешнего существования НАТО нет никаких объективных причин, кроме защиты интересов тех немногих людей, которые держат в своих руках большую часть мирового богатства, которым и этого не достаточно.

НАТО не защищает интересы народов своих государств-членов. Наоборот, альянс работает против интересов своих граждан, постоянно провоцируя государства, которые не может контролировать (Россия, Китай, Индия). Провоцируя эти страны, лидеры НАТО опасно ведут мир к серьезному конфликту, совершенно без необходимости. Из-за идиотской пропаганды европейцы боятся, что им угрожает опасность с Востока, но они прекрасно знают: для этого нет никаких оснований, нет необходимости, и никому нет дела до оккупации Европы. При этом они не прочь устроить экологическую катастрофу в центре Европы. Вот вам и забота о гражданах. Мир, стабильность и сотрудничество между странами - это то, что нужно всем народам мира".

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