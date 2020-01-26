Евро и доллар устремились к годовым минимумам

Рубль продолжит удерживать траекторию роста. И в понедельник, 27 января, число сторонников этого сценария должно стать еще больше.

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля:

- Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты. В понедельник курс может опустится до 61,50 рубля, а в дальнейшем настроиться на минимум в 60,88 рубля.

Ключевую роль сейчас играет налоговый период, который не только нивелирует влияние возросших покупок валюты Банком России (до февраля их объем был увеличен с 12,1 миллиарда рублей до 21 миллиарда), но и сглаживает влияние спикировавших цен на нефть. В понедельник состоится уплата НДС, что поддержит продажи валютной выручки экспортерами. Влияние ухудшения конъюнктуры на рынке энергоносителей к тому времени может ослабнуть.

Также на следующей неделе среди ключевых ценообразующих факторов будут новости из Китая по коронавирусу. А вот запланированные публикации макроэкономических данных едва ли серьезным образом повлияют на рыночные настроения.

От заседания Федеральной резервной системы США в среду не ждут резких метаний в сравнении с предыдущим. А первоначальная оценка ВВП США за IV квартал прошлого года едва ли преподнесет неприятный сюрприз. Так как она будет в себе содержать ожидания в отношении "первой фазы" торгового соглашения с Китаем.

Для рубля принципиальным моментом станет корректировка параметров бюджета и нацпроектов, которые по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны быть подготовлены к 20 февраля. До этого момента рынок едва ли пожелает исключить из своих сценариев финальное понижение Банком России ключевой ставки на заседании 7 февраля. Это при прочих равных условиях поддержит спрос на аукционах ОФЗ со стороны нерезидентов и поспособствует укреплению российской нацвалюты.