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26.01.2020 15:24
Рубрика: Экономика

Греф советует держать сбережения в рублях

Текст: Ольга Игнатова

Хранить деньги лучше в рублях. По крайней мере, так считает глава Сбербанка Герман Греф. Свое мнение он высказал в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Фото: iStock
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По словам Грефа, рубль сегодня достаточно стабильная валюта, поэтому ей стоит доверять. При этом глава Сбербанка сообщил, что и сам большую часть своих сбережений держит в рублях. Однако отметил, что у него есть также накопления в долларах и евро.

Аналогичного мнения по поводу валюты депозита придерживается и председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его словам, сегодня и в перспективе рубль достаточно стабилен. Судя по опросу ВЦИОМ, россияне также предпочитают рубль. 63% россиян хранят свои сбережения в рублях, 5% - в долларах, 3% - в евро. При этом более половины опрошенных уверены, что сейчас нужно поменьше тратить.

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