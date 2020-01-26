Япония вывезет своих граждан из Уханя чартерным рейсом

Желающим покинуть очаг заболевания надлежит незамедлительно связаться с японским посольством в Пекине и сообщить личные данные, передает телерадиокомпания NHK.

По предварительной информации, эвакуация может потребоваться для 700 человек. Речь идет о персонале японских компаний и членах их семей, которые находятся в городе Ухань.

В настоящее время указанный вопрос прорабатывается с китайским правительством. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Синдзо Абэ. В Японии пошли на столь радикальные меры после временной приостановки работы общественного транспорта, который связывал Ухань с другими населенными пунктами Поднебесной и мира.

Ранее японское внешнеполитическое ведомство подняло до третьего (по четырехбалльной шкале) уровень опасности в отношении китайской провинции Хубэй и рекомендовало жителям Страны восходящего солнца отказаться от посещения опасного места.

Напомним, что от коронавируса нового типа уже погибли 56 человек. Количество инфицированных превысило 2 тысячи человек. В ближайшее время эти цифры будут только расти.

Заболевание обнаружено на территории других зарубежных государств - Австралии, Вьетнама, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции, Южной Кореи и Японии.